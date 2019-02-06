挪威點名 華為威脅國安

2019-02-06

與中國政府關係緊密 挪威公私部門恐暴露在間諜活動中

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕在挪威評估是否排除中國電信鉅子華為（Huawei）參與5G通訊網路設施架設之際，挪威警察安全處（PST）年度威脅評估報告點名，除俄羅斯情治安全機構為最大威脅之外，還有中國進行情報偵蒐、企圖滲透電腦網路，以打擊挪威利益和企業。挪威司法部長和PST首長四日抨擊，華為等中企透過國有電腦網路運作，已對挪威國家安全造成持續性威脅。

挪威PST處長畢雍蘭（Benedicte Bjoernland）力促政府機關必須謹慎與華為業務往來，主因是華為與中國政府間存在「明顯緊密關係」；挪威作為世界上數位化程度最高的國家之一、也最為脆弱，PST希望各界提高警覺相關風險、減少網路弱點，「不要太天真」輕敵。

畢雍蘭警告華為等中企對挪威國安是一大威脅，他們還與中國政府相互合作，挪威「很大可能」得承受個資、戰備或國防受創的風險；受到外國國家策動網攻的數據難以復原、調查或起訴，因為根本無法把一個外國政府「傳進法庭上（訊問審判）」。

挪威司法部長瓦拉（Tor Mikkel Wara）強調，針對華為，挪威與美國、英國等主要盟友都有相同擔憂，挪威公私部門都可能暴露在間諜活動之中；目前挪威主要電信營運商Telenor、Telia都選擇華為提供4G網路服務。

華為創辦人任正非具有中國解放軍背景，被美國指控其基地台和設備存在「後門」程式的風險，恐被中國政府利用進行間諜活動；且中國「國家情報法」規定企業和公民都須配合政府情報工作，歐洲國家擔憂和中企往來的風險升高。

針對挪威年度威脅評估報告，中國駐挪威大使館強烈駁斥，稱中國對挪威的安全不構成威脅，挪威情報機構「以純屬假設的措詞攻擊中國，十分荒謬」。

丹麥警方調查華為 兩員工遭驅逐出境

德國總理梅克爾五日訪問日本時，在慶應大學座談會中告訴學生，全球各國要求禁止華為參與5G網路架設的聲浪愈來愈大，在德國關於是否使用華為設備將有一場「大辯論」；基於國安考量，有必要對中國說，「得確保華為不會直截了當把使用的所有數據全交給中國政府」，還得清楚保證「中國政府無法取得中國產製產品內的所有資料」。丹麥警方近日對華為的哥本哈根辦公室展開「例行性調查」，兩名華為員工因在居住和工作許可方面違法，已遭驅逐出境。

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