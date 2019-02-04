台灣旅行團 上海被撞1死9傷

2019-02-04

〔記者陳宜加／台北報導〕雄獅旅遊上海旅行團昨天驚傳嚴重意外事件，團員在上海泰康路田子坊景點走路時遭失控車輛撞擊，導致四十五歲王姓團客死亡、另九人輕重傷，家屬最快將於今天前往中國善後。

雄獅二日出發的「南京涵碧樓江南全覽八日遊」團體行程，共三十一名旅客與一名領隊，昨上午九點二十八分，步行前往上海泰康路田子坊景點途中，在徐家匯路與打浦路口時，遭中國籍三十一歲趙姓男子開車失控開上人行道猛烈衝撞團員，造成十名團員傷亡。

根據中國公安通報，當時趙男駕駛小轎車接送女友上班，行駛途中因操作不當，導致車輛失控。王姓團員於現場已無呼吸、心跳，送醫搶救後仍不治；李姓團員重傷開刀、王姓團員胸部骨折、洪姓團員頭、胸部骨折，均住院治療；另有六名團員則受到輕傷。

雄獅指出，已啟動緊急事故救援機制，確保旅客權益為第一優先，派遣當地主管提供必要協助，並同步聯繫在台家屬前往中國善後；肇事駕駛已被當地警方逮捕調查，雄獅將協助旅客追究後續民刑事責任。

中國旅遊局、上海台辦也派員協助，將妥善協助救助與醫療事宜，其餘旅客繼續行程。

雄獅已投保國泰產物保險的旅行業責任保險，意外死亡五百萬、意外傷害醫療二十萬元。蔡英文在臉書發文哀悼，並請陸委會和海基會全力進行協助。交通部長林佳龍也指示觀光局全力協助。

觀光局長周永暉表示，觀光局將全力協助搶救傷者，駐上海辦事處主管已經趕赴醫院慰問。他說，雄獅是大品牌公司，第一時間已聯繫家屬，並將儘速安排家屬前往中國善後。

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