害他痛失獨子／彭父怒︰酒駕又累犯 就是故意殺人

2019-02-04

〔記者許國楨／台中報導〕酒駕累犯陳瑞盈去年三月酒駕拒測被吊銷駕照，十一月無照酒駕，沒想到前天又酒駕奪走兩條年輕生命，對於法務部提出，酒駕致人於死朝「蓄意殺人」判刑的修法方向，死者彭賢豪的父親表示：「酒駕又累犯，就是故意殺人，殺人償命，應該判死刑。」

彭父到派出所製作筆錄時情緒失控，痛斥陳男：「敗類、害人精！」看到肇事的陳男，難過大喊：「我就這麼一個寶貝兒子，…酒駕者非常可惡」，當晚檢方複訊後以陳男涉犯酒駕致人於死罪，諭知三百萬元交保，但陳男覓保無著，檢察官改向法院聲押，法官認為有逃亡之虞有羈押必要，裁定羈押。

彭父昨得知陳男被羈押在看守所時表示，「好不容易把兒子拉拔長大，才剛滿廿歲，怎麼忍心，這麼狠心，就這樣一撞帶走了。」妻子因為沒辦法接受兒子一夕之間就沒了，傷心過度產生幻覺，現在更因情緒崩潰住院，過年期間害一個幸福家庭就這樣支離破碎。

對於法務部宣示「酒駕致死」刑責，將研擬朝「故意殺人」方向修法，彭父指出，希望政府訂定較重罰責，只要是酒駕累犯又是撞死人，應該判處無期徒刑或死刑，因為喝酒還上路如同蓄意殺人、謀殺是一樣的道理。

彭父強調，既然立法院、法務部等單位都有出面，承諾下個會期會優先審查酒駕罰責，表示政府已經重視問題，有回應老百姓的心聲，希望不幸的事情可以遏止，支持政府依此修法。而在這起事故中無辜喪命的二十五歲女子鄭雅慧，其胞妹則表示，修法雖代表各界重視，但修法前相信法官也不會重判，陳男連三百萬元保釋金都付不出來，恐怕也沒能力賠償家屬，希望實施鞭刑讓酒駕犯知道痛，而不是關個幾年出來，對被害人家屬而言，實在是情何以堪，無法接受。

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