風電躉購費率明出爐 4變數找均衡

2019-01-29

經部︰考量經濟、金融、產業、法律變數

不要簡化為價格問題

〔記者羅倩宜／台北報導〕離岸風電躉購費率明天（三十日）出爐。經濟部次長曾文生昨出席「台灣離岸風電及產業發展論壇」時表示，離岸風電不要簡化為價格問題，必須考量經濟、金融、產業、法律四大變數，找到有效均衡；丹麥離岸風電開發商ＣＩＰ台灣董事長艾卓儒舉例，過去英國政府推動風電，也曾宣告降價並減少補貼，但是在八、九年前就講定，政策穩定又透明，如今英國已成為離岸風電成功範例。

風電產業協會昨天主辦「台灣離岸風電及產業發展論壇」，找來中鋼、ＣＩＰ、中國信託、挪威顧問公司DNV-GL等供應鏈代表，談躉購費率的合理性，以及風場開發的挑戰。

外商︰政策應透明穩定

艾卓儒指出，英國政府的作法，使得離岸風電價格降得比預期還快；「當時全球做大規模風場的經驗很少，供應鏈也有疑慮，但因政策穩定和透明，讓風電開發商、提供融資的銀行都吃了定心丸。」

清大科技法律研究所所長范建得直言，「圖利廠商」若被拿來當神主牌，很多事情難以推動。以德國來說，再生能源裝置容量早就超過五成，但有些季節用電需求低，就要求風電降載，但政府還是出錢買電，目的是確保電網的每個單元都準備好，隨時可上線；反觀經濟部規定遴選風場每年發電上限三千六百小時，超過就不適用躉購費率，這讓剛起步的風電產業難以發展。

中信銀副總李靜婷也說，十五年前就已投入燃煤燃氣等民營電廠的專案融資，也做到了無追索權（即營運無虞），可見電力事業的融資有其市場。

但她強調，離岸風電和陸上的燃煤燃氣不同，後者每年發電量穩定，海上風場變數多 ，因此銀行必須看到更多現金流，才願投入生命週期長達十六到十八年的離岸風電；躉購費率高低及三千六百小時上限等條件，都會衝擊開發商的現金流，建議初期條件勿太過嚴苛，才能吸引金融業者投入。

離岸風電每百萬瓦建置成本比較 英、台離岸風電價格比較

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