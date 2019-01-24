美眾院無異議 挺台重返WHO

2019-01-24

〔記者呂伊萱、楊淳卉／綜合報導〕美國聯邦眾議院於美東時間廿二日無異議表決通過法案，要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世界衛生組織（ＷＨＯ）觀察員地位。支持這項提案的眾議員夏波指出，台灣是個實質上的國家，若非中國霸凌，「台灣早就該被視為國家看待了」。

若非中國霸凌 台灣早該被視為國家了

台灣從二○○九年起以觀察員身分參加世衛大會（ＷＨＡ），但蔡政府於二○一六年執政後，中國加強打壓台灣國際空間，二○一七年與二○一八年連續兩年未能獲邀參與。不過國際支持台灣參與ＷＨＡ聲量逐漸累加，去年大會中，美、日、德、加、紐、澳等理念相近國家、十七個友邦與馬爾他騎士團觀察員均發表挺台言論。

美國曾多次表達支持台灣國際參與，新一屆國會議員一月三日上任後，眾議員約霍（Ted Yoho）八日就領銜提出第三五三號法案（H.R.353），要求美國國務卿應支持並協助台灣參與ＷＨＡ，若是台灣仍未能獲邀出席，國務卿必須提交報告說明。

將台灣排除 不公平且危害全球衛生

該提案獲得眾議員麥考爾、恩格爾、夏波與費茨派垂克等人共同連署。廿二日眾院審議時，連署議員也分別發言挺台。恩格爾說，我們需要盡一切努力，確保中國不會用強迫手段操弄這些國際會議，因為這些會議是全球健康問題取得重大進展的重要機會，不應被北京的政治目的妨害。麥考爾直言，將台灣從ＷＨＯ排除「不公平而且危害全球衛生」。

夏波則說，ＷＨＯ觀察員不需要國家資格，加入不表示台灣獨立。且台灣是個實質上的國家，若非中國霸凌，「台灣早就該被視為國家看待了」。夏波還認為，這個世界應儘快摒棄中國所虛構的「台灣屬於中國的一部分」。

該案去年曾在眾院通過，但參院未能排入議程，新國會因此重新提案。眾院並於美東時間廿二日以一致同意表決通過，下一步將送交參議院表決。

對此，總統府表示，儘管中國的打壓未曾間斷，台灣在國際上挑戰艱難，然而有美國等理念相近國家的持續支持，關注台灣兩千三百萬人的各項權益與福祉，全體國人衷心感謝。

外交部強調台灣在全球公衛的重要性不可或缺，政府將積極爭取ＷＨＯ邀請我方以觀察員身分重返今年的第七十二屆ＷＨＡ。

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