美警告中國：裝沒看見的日子結束了

2019-01-18

〔編譯周虹汶／綜合報導〕去年十月才在華府智庫公開嚴詞批評中國企圖破壞川普總統政府、干預美國政策與政治的美國副總統彭斯，十六日再度開砲。他在國務院對返國參加「全球使節會議」的一百八十位美國外交代表重提中國利用「債務外交」與「不公貿易手法」來擴大影響力一事。但他這回聲稱「美國裝沒看見的日子結束了」，已要求對方「注意」，抨擊力道與警告意味大幅升級。

彭斯：中國侵犯南海 不再坐視

彭斯表示，「中國近年太常選擇蔑視法律與規範一途」，而那是美國逾半世紀以來維持世界安全與繁榮之道；但其實「眾人皆見中國侵犯南海的努力」，「美國裝沒看見的日子結束了」，「或許最重要的是，我們已要求中國注意」。

重批中國 迫害藏人、維吾爾人

彭斯雖然強調，當前國際環境已經改變，美國不再像過去只有蘇聯這個單一超級強權對手，而是要面對包括中國在內的許多大國，還有像伊朗與「伊斯蘭國」這種流氓政權，以及古巴、委內瑞拉等獨裁國家，但他卻特別點名批判中國，稱他在去年十一月亞洲行已清楚表明：美國將永遠捍衛「所有國家可在當中享有航行自由與開放貿易的自由開放印度─太平洋」。他相信，美方此堅定立場可導致世界各國的對話與進步，使一些美國的最大挑戰與最兇惡敵人退卻。

彭斯重申美國永遠捍衛自身價值觀和原則，會與理念相近盟友同在，他緊接著批評中國共產黨迫害藏人、穆斯林和維吾爾人，強調美國的外交政策就是強化海外影響力，以實力促進和平。

美續強化海外影響力 促進和平

話鋒一轉，他再提美中貿易戰，重申美國已對中國二五○○億美元產品加徵關稅，稅率也可能加碼，「直至中國做出亟需的制度性改變，以及釋出貿易協議可行的訊號」。美方「依舊對中國終將回到談判桌一事抱持希望」，期待雙方「進入公平互惠的貿易關係」。

對於彭斯上述最新發言，中國外交部發言人華春瑩十七日以「國家誹謗行為」稱之，指美方常「對中國內外政策進行種種無端指責和污衊攻擊」且「禁不起認真推敲」，要求「停止在有關問題上干涉中國內政、損害中國利益」。在國際規則問題上，華春瑩反批美方一向是雙重標準，最沒有資格對中國指手畫腳、橫加指責。

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