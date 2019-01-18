國防產發條例草案 蘇揆拍板

2019-01-18

〔記者李欣芳／台北報導〕為落實國防自主政策，有效結合民間力量，建構國防產業，行政院長蘇貞昌昨主持院會，拍板通過「國防產業發展條例草案」送請立法院審議，並列為立法院下會期優先法案。

零組件禁來自中國 保留但書

草案中明定列管軍品研發、產製維修的關鍵零組件及原料，不得來自中國大陸地區、香港、澳門或其人（居）民、法人、團體、其他機構於第三地區投資的法人、機構或團體等，不過，草案有但書，「因特殊需要經主管機關同意者，不在此限。」國防部常務次長梅家樹說，保留彈性部分要報請主管機關確認核定，其中國防資訊安全，是國防部最關切、最需要考量的部分。

蘇揆在院會裁示指出，以往軍品向國外採購案佔軍事投資相當高比例，除造成國防預算沉重支出外，另受限國際政治不確定性，還有高科技武器系統管制因素，不易獲得最先進武器，且其關鍵技術仍掌握在外國廠商之手，後續維修保養困難，為逐步建立適足國防自主能力，這項草案賦予國防產業政策法源依據，營造國防產業永續發展環境，達成國防建軍與經濟發展相互結合目標。他要求國防部與朝野黨團積極協調，早日完成立法程序。

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