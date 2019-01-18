新聞幕後》中港設局 企圖對港青團體一鍋踹

2019-01-18

記者蘇永耀／特稿

港青團體來台卻遭中港情治人員全程跟監偷拍，香港左媒「文匯報」、「大公報」並連續以頭版全版羅織為「港獨與台獨合流」。不過三名港青，主其事者也才十七歲中六生，這般重砲伺候，背後顯有盤算。

謊稱熱比婭要來台灣

據指出，在一個多月前，在港青團體之間，尤其是幾個港獨色彩鮮明的，就流傳「世界維吾爾代表大會」主席熱比婭要來台灣的消息。

由於台灣這頭有人言之鑿鑿，還有港人穿梭邀請，並鼓動聲稱能與熱比婭見面，對這些港青的未來會很有幫助。

聽在這些熱血的港青耳裡，能與推動疆獨的熱比婭互動，對港獨的發展有一定意涵。幾個港獨團體並已打算成行，準備在這幾天到台灣來。

消息傳回台灣，熟悉台港的民間人士深覺有異，認為內情不單純，還為此向蔡政府求證。在獲證實純屬無稽，趕緊透過管道向這些港青團體表示切勿聽信騙局來台，部分港青也就取消來台，但「學生動源」召集人鍾翰林等三名成員因已訂妥機票，乾脆就飛來台灣改進行參訪。

事實上，從中港動員情治人員在台全程跟監「學生動源」看，頗有用大砲打小鳥的不恰當，相關人士認為，從這些情治部署可看出，原本要對付的，應該還有其他準備來台的港獨團體，藉由設局誘騙方式，再配合香港左媒大篇幅報導，打算要「一鍋踹」，將這些港獨青年打成與台獨等外部勢力結合，一併坐實罪名。

支持港獨的香港民族黨在去年遭到港府借詞違反社團條例而禁止運作，洋洋灑灑的七百頁報告裡，其中一項重要的指控，就是佐以媒體照片及報導，說明該黨與台獨勢力往來密切。

同樣的手法，中港方面也打算在這次套用在其他港獨團體，但因多數團體臨時喊卡，最後僅「學生動源」來台，既有的情治部署就全用在這三港青上，這才會顯得不符比例。「文匯報」、「大公報」頭版報導加照片的編造攻訐，都只是為了將來進一步的「罪證」預先鋪陳。

只是，「大公報」將台灣媒體記者烏龍指控為「蔡密使」後，又是在敏感的博愛特區跟監偷拍，侵門踏戶的囂張行徑，蔡政府也以高調回應並調查。此事為外界關注後，大家才發現原來共諜活動在台已是這般猖狂。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/