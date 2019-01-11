2019-01-11

記者鄒景雯／特稿

在地方選舉大敗，短短一年後又將舉行總統大選，在這個極度緊迫時間下所進行的內閣改組，動機當然是為了迅速重整旗鼓，以便蓄勢在下一場更嚴峻的大戰役中，爭取逆轉勝的機會。如何才能成功完成這逆風飛行的任務，光是派出救援投手遠遠不夠，更需要強棒不斷上壘，才有機會找回民心。

民進黨為了回應台灣公民給予的慘痛教訓，繼選出新任黨主席卓榮泰檢討黨機器後，也即將由蘇貞昌接替賴清德出掌行政院，不久之後，黨政部門也會逐一就定戰鬥位置，展開新人新政。攤開二○一九年的行事曆，在黨的這條線，有總統與立委候選人的提名要辦，肯定是高度競爭的局，大約五月、甚至更早就會白熱化。在政的這條線，時程看似單純，但是局面相對複雜，先要穩定大後方，也就是順暢施政、避免犯錯；而後要能源源不絕支援前線糧草，這就要充分了解國家發展的優先順位，以及百工百業切身需求，準確的推出福國利民的興利政策，因此預期將會有腹背受敵的挑戰。

橫在新閣面前的情勢是，以結果論，過去兩年多被選票認為是搞砸了，那麼錯在哪裡？新閣要徹底了解。不論是年金改革、一例一休、同婚歧見，決策起點幾乎都不在行政院；要嘛是總統府主導，要嘛是立法院執政黨立委發動，要嘛是府院黨攪成一團，誰都有意見。換句話說，這個內閣，上面有總統，對面有國會，如果沒有強有力的領導，使府院黨國會能協同作戰，未來如何能避免亂軍雜沓？一旦重蹈各吹各調的覆轍，換誰來都沒戲唱。以上是團隊精神的問題。

其次是周延決策、斷然決定的必要。任何的大小政事，都涉及不同的利害關係人，因此決策要周延，就是部會要做好接地氣、廣徵詢、勤溝通的工作，然後才能提出利弊得失評估的各種解決方案，到了行政院，就是選擇與取捨的問題，這時抗壓性很重要。未來一年，總統要選舉，立委也要選舉，各種利益團體都會找上門，而且反對黨也要選舉，彼此是競爭者，攻擊更是只會多不會少，行政院若成為四面八方的眾矢之的，是很自然的。這時，強有力的政策說明、引導輿論能力，是必要條件。如何辦到？前述兩個環節缺一不可，部會要是悍將，院長才有依據霸氣。部會如果弱化或承命辦事，院長硬起來反而會出事。因此用人很重要。

三者，雖然政治人物的眼中最大的是選舉，但是在人民的心裡，最在意的是國家的永續前進，因此短中長期施政，如果能清楚描繪、同步推展，就能讓社會感受到節奏感，從而累積信賴。在網路時代，需要快速即時反應，需要活靈活現的表演，也需要豐富紮實的內容，更需要努力可至的願景，才是不疲於奔命於短線的可長可久。如何改善？新閣閣員要有強有力的意志，將整個文官體系的效率、熱忱與方向感都帶動起來，這是能否一掃行政暮氣的關鍵指標。

三個強有力，不只關係到民進黨是否撥雲見日，更是國政是否不受選舉干擾持續運行的鑰匙。如果有所掌握，行政部門就是強力的資源，豈是在野可以匹敵的？

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