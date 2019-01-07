不談九二共識？ 馬吳朱輪番轟蔡

2019-01-07

〔記者林良昇、賴筱桐、張菁雅、洪臣宏／綜合報導〕蔡英文總統呼籲台灣所有政黨不要再講九二共識，前總統馬英九昨在臉書批蔡拒絕九二共識造成困局，還要求別人也不能談「是什麼心態？」國民黨主席吳敦義指蔡總統漠視歷史；前新北市長朱立倫說，蔡總統無權要求各政黨不要再講；前立法院長王金平則表示，兩岸定位問題待他審慎考量後，會向社會各界報告。

中國領導人習近平日前重新定調「九二共識」，並提出「探索兩制台灣方案」等說法，由於國民黨即將面臨二○二○總統提名競逐，黨內「太陽們」對於九二共識的詮釋備受關注。

馬英九在臉書以千字長文表示，九二共識本來就是在「國家統一前」，海峽兩岸對一中原則的看法，與「國家統一後」採行何種制度，沒有因果關係；就算中共日前的說法造成混淆，蔡總統也不該跟著把九二共識與一國兩制劃上等號，一併否定。

國民黨主席吳敦義在台中市感恩茶會上表示，蔡英文擔任陸委會主委時，回答立委質詢就說過「兩岸間一中各表的九二共識，是在一九九二年兩岸談判過程，我方立場是各自表述，一個中國」。這個說法順序不同，但至少「她懂得有九二共識」，現在卻漠視歷史事實，這是不對的；希望蔡不要健忘，要各政黨不再提九二共識「是荒唐的」，因為有此基礎，兩岸才能和平。吳敦義表示，習近平最近講的「一國兩制」與「九二共識」沒有關聯，習只不過是延伸其想法，和「九二共識」完全無關。

朱立倫在臉書發文批評，「蔡總統不承認九二共識，但請不要刻意曲解九二共識的內涵，更無權要求所有國人隨您起舞，將兩岸推向動盪」。

朱強調，九二共識、一中各表，就是依據中華民國憲法架構而生的，不該、也絕對不會與一國兩制劃上等號。民進黨可以有台獨黨綱，國民黨當然可以堅持九二共識，「您無權要求各政黨不要再講九二共識！」

王：審慎考量後 向大家報告

王金平被問到「九二共識」相關話題時表示，兩岸的定位問題，糾纏在一個中國、九二共識、一國兩制三方面，他必須要審慎考量後再做決定；等他考慮完，時機成熟時，會向社會各界報告。

高雄市長韓國瑜在媒體追問下表示，其實這問題應該坐下來，大家好好談一下；台灣處境困難，一國兩制、九二共識都不能講，他開玩笑說，那九二無鉛汽油要不要談一下？

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