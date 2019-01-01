新聞幕後》黨內亂放消息 賴氣到一度想提前走人

2019-01-01

記者邱燕玲／特稿

上週五（去年十二月廿八日）下午，蔡英文總統臨時邀了跑總統府線記者到官邸茶敘，對於蘇貞昌組閣一事，直接否認說「我沒有提，他哪來的同意？」讓黨內看得霧煞煞。據瞭解，主要是黨內有人「多話、放消息」，向媒體釋出「行政院正副院長由蘇貞昌、陳其邁接手」的訊息，讓選後撐內閣「撐得很辛苦」的賴清德非常不爽，甚至氣到一度要提前走人，黨內因此連忙滅火，小英也緊急找府線記者到官邸茶敘說出這番話，正是希望能安撫賴揆。

「多事者」另外還放出「蘇貞昌接閣揆，向小英效忠」的消息，同樣惹得蘇貞昌不高興，小英隨後又否認蘇接閣揆消息，讓蘇相當難堪，蘇因此向黨內直言「我可以不接吧！」接連種種讓一月中旬賴揆「走定了」的局勢更加複雜，黨內也不解小英為何操作成這樣，直說「搞成這樣沒有一個人開心」。

民進黨在九合一選舉大敗後，小英辭去民進黨主席，賴清德、陳菊也請辭負責，但都被小英慰留，新潮流內部並不贊成兩人留任，但賴、菊以政局穩定考量願意留下；之後賴揆到立法院備詢，同屬新潮流的立委段宜康質詢時拍桌檢討敗選，但也引來時任政院秘書長的卓榮泰反擊。

小英辭去黨主席後，原本黨內力薦桃園市長鄭文燦接任，鄭原本已同意，卻遭新潮流強力反對，後黨內又陸續找了鄭麗君、林佳龍、陳其邁、潘孟安等，但都未成功，轉了一圈，最後中生代決定共推卓榮泰參選，但此舉也讓新潮流大老吳乃仁不滿，表明「退黨退流」。

賴清德之所以願意留在行政院，正是以國家為重，不希望政局動盪，算是忍辱負重。不料內閣團隊先後已有六位首長走人，行政院秘書長卓榮泰又被找去選民進黨主席，整個團隊撐得很辛苦，沒想到此時還有人先放話蘇貞昌、陳其邁接手正副院長，讓賴揆相當難堪，原本要在一月中總預算三讀後才請辭的賴，氣到一度要提前走人，府方驚恐之餘連忙叩人幫忙安慰賴，小英也親自出面否認蘇貞昌接閣揆消息，以此收拾善後。

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