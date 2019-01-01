美學者︰中難改惡習 科技冷戰難避免

2019-01-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕哈佛大學知名經濟學家費德斯坦（Martin Feldstein）撰文指出，北京短期內不太可能改變「中國製造二○二五」大量補貼和偷竊外企技術的做法，華府關稅和其他經濟懲罰手段重點應擺在這類「無法無天」行為；哥倫比亞大學經濟與公共政策學者薩克斯（Jeffrey D. Sachs）認為，美中若陷入相互報復循環，科技冷戰不可避免。

前美國總統雷根經濟顧問費德斯坦近日在華爾街日報撰文，指中國對美國和其他西方公司技術的偷竊，包括以網路駭進外企電腦，威逼分享技術，否則就禁止在中國經商；美國不應讓這些令人髮指措施繼續，這也是華府威脅對中國二千億美元產品提高關稅至廿五％的真正原因。

費德斯坦指出，川普總統已給北京三月一日前改變政策的最後通牒，雖然北京已提出擴大採購、降低汽車關稅等降低貿易逆差的政策，但華府關稅目標應是打擊中國偷竊技術和強迫技轉。

他說，中國三個月內不可能有重大改變，美國應以更高關稅和其他經濟處罰，迫使其遵守規定、終結以補貼和技術竊盜來主宰全球市場的企圖。

薩克斯則認為，透過公共政策追求科技進步是現代市場經濟體慣常之舉，但中國宣稱將在特定關鍵產業主導全球市場是「先發制人」；「中國製造二○二五」羅列十個領域欲占世界主導地位，激化美中經貿衝突；若兩國無法突破相互指責又不斷報復的循環，科技冷戰將不可避免。

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