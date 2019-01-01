中國景氣急凍 官方PMI跌破榮枯線

2019-01-01

12月指數49.4創34月新低

近2年半來首見萎縮

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國經濟前景不妙！中國官方最新數據顯示，十二月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）跌破榮枯線五十、來到四十九．四；顯示中國製造業活動近兩年半來首見萎縮，並創三十四個月新低，景氣急凍程度超過預期。

中國國家統計局週一公布，十二月製造業ＰＭＩ連續第四個月下滑，從十一月的五十急降到四十九．四，是二○一六年二月以來最低，低於分析師預估的四十九．九，製造業景氣萎縮為近兩年半來首見。ＰＭＩ五十是景氣榮枯分界線，高於五十表示活動擴張，反之則萎縮。

中國統計局高級統計師趙慶河表示，十二月製造業主要受到近期國際貿易摩擦加劇、全球經濟成長減緩等多項因素影響，景氣減弱、市場需求下滑壓力擴大，且部分行業漸入生產淡季，企業採購趨於謹慎，才造成中國十二月製造業ＰＭＩ的五個分類指數中，新訂單、原材料庫存、從業人員等三項處於萎縮區間。

貿易戰衝擊 中國內外需求雙減

值得注意的是，中國十二月的新出口訂單指數從四十七續降至四十六．六，連續第七個月收縮；進口指數也大降一．二、至四十五．九，連續第六個月收縮；顯示受到美中貿易戰衝擊，中國內外需求減緩，進、出口景氣下滑。

香港麥格理證券（Macquarie）中國經濟學家胡偉俊表示，中國經濟減緩在二○一九年將持續下去，「疲弱ＰＭＩ可能導致中國政府祭出更多刺激措施，來支持經濟」；上海華寶信託經濟學家聶文指出，中國製造業雖接獲不少短期海外訂單，但長期訂單減少，凸顯貿易不確定性，「尤其中長期出口前景並不樂觀」。

德國商業銀行駐新加坡經濟學家周浩（音譯）分析，因在中國的企業信心持續受到貿易戰衝擊，相對也施壓中國得快點跟美國達成協議。

中國官方十二月綜合ＰＭＩ五十二．六，較十一月下降○．二；非製造業（服務業）ＰＭＩ從十一月的五十三．四略升至十二月的五十三．八，但升幅不大，顯示消費者在元旦、春節來臨前的支出保持謹慎。

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