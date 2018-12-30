32立委連署提案 逾億軍事採購案得標 至少提撥3‰到國防專戶

2018-12-30

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣國防產業因應國艦國造及國機國造政策，明年起將進入高峰期，劉世芳等卅二位朝野立委連署提案「國防產業發展條例草案」，明訂契約金額一億元以上的國防採購案得標廠商，必須提撥不得低於契約總額千分之三至千分之五的金額，匯入信託專戶，以補助或出資給相關國防研究機構，以提升國內科研能量。

相關人士舉例表示，以漢翔公司取得空軍高級教練機案為例，總金額達到六百九十億元，漢翔若是在條例立法通過後取得標案，就得提撥至少二億元進入國防工業發展基金會委託信託銀行管理的信託專戶。

稅捐優惠 鼓勵廠商競標

他表示，對於千分之三至千分之五的契約總額提撥金額，有多家國防廠商認為有點高，會減少利潤，降低廠商競標意願，但條例草案同時規範，對於軍品採購案將採限制性招標及最有利標，杜絕過去最低標造成低價競標的弊端，政府再以稅捐優惠等獎勵，應可讓國防廠商有參與國防採購的意願。

「國防產業發展條例草案」是由劉世芳、蔡適應、邱志偉、周春米及林昶佐五位朝野立委提案，合計卅二位立委連署提出。

草案規定，基於國防安全管控，明定合格廠商的負責人、代理人及受僱人或其他從業人員，曾犯或於僱用期間，犯洩漏國家機密、營業秘密或是共犯收受賄賂等罪，經起訴即應廢止合格廠商列管軍品廠商級別認證，主管機關應限制廠商一年以上三年以下不得再申請，若是執行中的計畫應立即停止。

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