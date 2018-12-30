全國公務機關 未訂資安計畫要懲處

2018-12-30

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府視資安為國安，「資通安全管理法」將自一○八年元旦起實施，據透露，行政院也訂定「公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法」，敲定自新年度元月一日起與母法同步施行，依據這項辦法，全國逾三六○○個中央與地方及其所屬公務機關必須訂定資通安全維護計畫、資安事件通報及應變機制，違反規定情節重大者，機關的資安人員將遭記過等懲處，最重可記一大過。

近兩年來多次發生公部門資安遭駭事件，包括外交部領務局民眾的「出國登錄」資料被駭、衛福部電腦被植入惡意程式企圖竊取健保資料，移民署各機場證照查驗系統與自動通關系統大當機等，因中國網軍頻頻發動對台灣公部門的資安攻擊，為防止政府重要資料外洩，行政院決推動資安管理法制化。

資安管理法元旦上路 獎懲同步實施

為強化資通管理，行政院於明年起實施的「資通安全管理法」，也同步施行「公務機關所屬人員資通安全事項獎懲辦法」，包括行政院及各部會等中央機關及其所屬機關，地方政府以及縣市下轄機關都納入。依據這項辦法，全國逾三六○○個公務機關人員若未訂定資安情資分享作業、未訂定、修正及實施資安維護計畫、未辦理資安維護計畫實施情形的稽核、經稽核後未提出改善報告，都要受申誡到記一大過不等的處分。

公務機關人員若未訂定資安事件通報及應變機制、未提出資安事件調查、處理及改善報告甚至辦理資安業務經評定績效不良，經疏導無效，情節重大者，也會被懲處。

為避免各機關資安人員的疑慮，行政院也在辦法訂定獎勵機制。公務機關人員訂定、修正及實施資安維護計畫，稽核所屬或監督機關的資安維護計畫實施情形，或辦理資安演練作業，績效優良者，可獲記嘉獎到記一大功不等的獎勵。

由於各機關普遍反映資安專業人才不足，為解決資安人才荒，行政院一方面優先由各機關的員額酌予增補資安人才，另一方面，行政院資通安全處在一○八年將陸續舉辦多項資安人才培訓課程，以全面補強各機關資安人員的專業及應變能力。

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