交卸市長 朱立刻宣布選總統

2018-12-26

〔記者翁聿煌、賴筱桐、王秀亭／綜合報導〕朱立倫昨甫卸下新北市長職務，他即公開表達參選二○二○總統的意願，而朱也是國民黨內第一位表態者。朱立倫受訪表示，「參選二○二○是很多民眾期待的，我的目標很清楚，就是二○二○為台灣打拚！」朱並說，接下來會成立工作室，但不會拘泥形式稱為「競選辦公室」，他會先到各地多充電、多學習、傾聽各地民眾的心聲。

朱立倫完成市長交接後，由新任新北市長侯友宜陪同離開市府，市府各局處員工夾道歡送，沿途高呼「總統好」、「二○二○凱道見！」

對於「下一步」，朱立倫表示，孩子已回台灣過耶誕假期，他會先陪陪家人，接下來也會到台灣各地拜訪朋友，大家對於國家的未來有很多想法，他希望向各地的民眾多多學習、充電，發掘解決台灣問題的方法，將來有機會也希望到國外去，台灣必須與國際接軌、和國際競爭，到國外訪問還在考量中。

「朱家軍」借將給多個縣市 搶先佈樁

朱立倫並說，他接下來會成立工作室，但不會拘泥形式稱為「競選辦公室」，將由前新北市府民政局長江俊霆、前新聞局主秘黃詩婷負責籌設。

據了解，朱立倫明年初可能安排國內或國外的參訪行程，並籌備成立競選辦公室或工作室，初期由江俊霆、黃詩婷擔任幕僚，協助成立LINE媒體社群，定期發布訊息並規劃行程。

國民黨中央預計在明年四月啟動總統選舉黨內初選機制，朱立倫將從明年一月起仿照前總統馬英九過去的「long stay」（長住）模式，以拜會「老朋友」的名義展開全台走透透的下鄉之旅，深入基層、傾聽民意，爭取民眾的支持；至於辦公室會落腳何處，朱立倫仍在評估，有可能設在執政八年的新北市，藉由全台最大票倉來累積自身政治能量。

朱立倫卸任前「借將」給外縣市的人事布局，被視為是邁向二○二○的一步活棋，昔日副手李四川擔任高雄市副市長、前新北市工務局副局長林茂盛任職宜蘭縣政府秘書長、前新北市工務局副局長吳世瑋出任台中市政府民政局長等重要職務，「朱家軍」在全台開枝散葉，不但有助朱立倫與藍營執政縣市的結盟，未來下鄉時也可借重「班底」代為聯繫或安排行程，搶先佈樁二○二○的總統大選。

傳建議「朱張配」？ 馬英九：絕無此事

此外，前總統馬英九昨到台東參加縣長饒慶鈴就職典禮，媒體詢問外傳馬建議朱立倫、張善政搭檔參選總統一事，馬回應澄清「絕無此事」；媒體三度詢問對朱立倫宣布參選總統看法，馬英九則未正面回應。

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