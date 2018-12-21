陳明通說真相 》高雄一房難求…因政府暖冬補助

2018-12-21

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨候選人韓國瑜當選高雄市長，部分媒體頻頻報導因「韓流」現象，選後中國觀光客開始回流，讓高雄觀光活絡。陸委會主委陳明通昨指出，最近外界覺得高雄訂不到旅館，完全是因為交通部觀光局推動的暖冬旅遊補助政策奏效，並非陸客選後大量來台，陸客到高雄人數並不多，十一月十三日在高雄的陸客團共二一○七人、十二月十八日二一七○人，人數沒有太大的變動。

非陸客選後大量來台

陳明通特別提出統計數據，戳破韓流吸引中國觀光潮，造成高雄旅館一房難求的假象。他強調，「我們歡迎陸客來台觀光」，「我們非常、非常歡迎」，但是「他們還沒有來！」

行政院昨召開院會，陳明通在會中說明「近期中國大陸觀光客來台情形」。賴揆指示陸委會與交通部，將陸客來台正確資訊傳達給社會，也肯定交通部的暖冬旅遊政策，讓高屏、花東等城市的觀光產業得以提升。

陳明通會後表示，從統計數字看，陸客團客與自由行旅客來台，平均待七到八天，每天約三萬多人在台灣，今年九月一日至今都是很平穩的數字，只有十月初因中國大陸十一假期，曾有九萬多名陸客來台，之後又回歸常態，不論九合一選前或選後，平均都是每天約三萬多名陸客在台，外界覺得高雄訂不到旅館，是因為暖冬旅遊補助政策奏效。

交通部代理部長王國材表示，國旅每年高達一．八三億人次，但九成比例是一日遊，並未住宿，交通部推暖冬補助方案，十一月一日到十二月十八日期間，申請暖冬補助的房間數為卅四．四萬間，共有七十六．四萬人入住。

王國材表示，在暖冬旅遊補助方案推出後，高雄旅館在十一月一日到十二月十八日的住房率，從去年同期的五十二％提升到超過七十％。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/