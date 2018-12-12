中國政治獵巫 學者︰吳寶春不是最後一人

2018-12-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕世界麵包冠軍吳寶春前往中國上海展店被貼上「台獨麵包」標籤，吳寶春發聲明，強調支持「兩岸一家親」與「九二共識」，東華大學教授施正鋒昨表示，中國對台商進行的政治獵巫行動，不會間斷，吳寶春不會是最後一人。但若沒有批判的聲音，未來會有更多人與吳寶春一樣，傷害台灣人的感情。

施正鋒怒批，「為了中國的骯髒錢，就可以把自己的良心賣掉嗎？連自己的國家都可以不要嗎？這樣還有臉見台灣的父老嗎？」中國對台的文攻武嚇從來沒有停過，而且祭出經濟利誘，收買台灣人的認同與尊嚴，讓台灣人自我否定。北京透過「以民逼官、以商逼政」，讓台商變成中國的幫凶，用以傷害台灣。

施正鋒表示，從奇美許文龍在二○○五年「反分裂國家法」表態開始，台商都會被中國利用，在重要的關頭往「自己的母親」插一刀，然後無辜地博取國人的同情 。所謂「危邦不入」，台商應該認清中國的政治風險。

製造衛星導航系統ＧＰＳ起家的「台灣國際航電股份有限公司（Garmin）」，總部位於美國，創辦人之一是南投出身的高民環。在中國壓力下，今年三月也發表聲明道歉，並指一向秉持中國主權及領土完整立場。

與蔡英文家族關係密切的海霸王集團，在二○一六年蔡當選總統後多次遭到抽查、罰款，並於當年底在媒體刊登全版廣告，強調海霸王絕非綠色台商，始終為貫徹兩岸同屬一個中國的信念，並促進兩岸經濟合作發展而努力。

台灣企業與藝人今年以來被迫表態案例

吳寶春強調自己只是單純麵包師，專業就是做麵包，吳寶春還是吳寶春。（記者張忠義攝）

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