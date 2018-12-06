司法話題》偷裝GPS辦案 警不能說的秘密

2018-12-06

〔記者林嘉東／台北報導〕執法人員利用ＧＰＳ「秘密」情蒐，早已行之多年，即使已有海巡人員因偷裝ＧＰＳ出包遭判刑，但為了打擊不法，仍有不少執法人員甘冒被發現風險，繼續鋌而走險；執法人員感嘆指出：「再不修法，還會有執法人員觸法！」

查緝員說，早年，警方辦案大多透過監聽嫌犯手機通聯，掌握嫌犯行蹤後，展開跟監，在嫌犯車底偷裝ＧＰＳ，是必要的輔助偵蒐器具，以查緝製毒工廠為例，毒梟為躲避警方追緝，大多將毒品工廠設在偏遠的產業道路、工業區或人煙罕至的鄉間小徑，很容易發現是否遭警方跟監，若沒有透過偷裝ＧＰＳ監控，根本不可能發現製毒工廠位置。

查緝員指出，近年，隨著網際網路快速發展，智慧型手機LINE、WeChat等通訊軟體大量使用，嫌犯已很少用手機通聯，讓執法人員辦案更加困難，倚賴ＧＰＳ情況越發普遍。

企盼盡速合法化 不用再偷偷摸摸

「警方偵辦緝毒案件，十件有九件要透過偷裝ＧＰＳ來掌握毒販行蹤。」辦案人員指出，偷裝ＧＰＳ只要不被對方發現就好，就算被對方發現，對方也不知道是誰裝的，無礙蒐證。

由於ＧＰＳ一直以來都是警方偵蒐的輔助工具，查緝人員透露，ＧＰＳ早在民國八十六年就開始在用，當時的ＧＰＳ好大一顆，又大、又重，電池續航力短，路一顛簸，很容易掉落。

隨著科技日新月異，現在ＧＰＳ越做越小，磁鐵吸力又強，電池續航力更可達一天以上，不容易被發現，除非被監聽對象請車廠將車子撐起來仔細查看才會發現。

辦案人員指出，並不是所有查緝單位都偷裝ＧＰＳ辦案，也有辦案人員聲請監聽時，把ＧＰＳ列入情蒐工具，曾經獲得法官支持，但大多數還是會被法官駁回，偷裝ＧＰＳ辦案已成警方辦案不能說的秘密，無不企盼能盡速合法化，不用再偷偷摸摸。

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