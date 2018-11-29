美眾議員：華府應盡快派部長級官員訪台

2018-11-29

〔記者呂伊萱／綜合報導〕台灣地方選舉甫落幕，將卸任的美國聯邦眾議院外委會亞太小組主席約霍（Ted Yoho）廿七日表示，他對於北京干預台灣地方選舉的企圖表達關切，並進一步呼籲美國應全面落實「台灣旅行法」，首要之務就是派遣部長級官員訪問台灣。

籲落實台旅法 彰顯夥伴關係

台灣九合一大選結束，執政黨民進黨遭遇慘烈挫敗。《紐約時報》及ＢＢＣ等媒體選前即指出中國恐使用假新聞干預台灣選舉。美國在台協會主席莫健也在ＴＶＢＳ訪問時直言，台灣與中國使用同樣語言，且台灣有高度言論自由，使台灣成為全球被假新聞傷害最嚴重的國家，而該則新聞播出後就從網站下架。

約霍在台灣選後，於廿七日發表書面聲明，強調「美台關係仍堅定不移」，但他對北京試圖干預台灣地方選舉的廣泛指控表達關切。

約霍說，中國共產黨致力於將台灣邊緣化的活動不是秘密，且應受譴責。約霍肯定台灣充滿活力的民主與正派的國際作為，並呼籲中國共產黨，「這些是中共應追求的素質，而非破壞它們。」

約霍在聲明中進一步表示，他也會持續鼓勵美國政府藉由全面落實「台灣旅行法」，展現「美台夥伴關係堅定不移」的承諾，首要之務就是盡快派遣部長級官員訪問台灣。

朝野立委表達歡迎與期待

朝野立委對此呼籲也均表達歡迎與期待。民進黨立委羅致政說，台美關係實質提升相當重要，台旅法本就已通過，目前球在行政部門，國會方面提出這樣的呼籲，我方絕對歡迎也期待這樣的機會。時力立委林昶佐也說，台灣外交關係正常化是保障台灣國際空間的重要一步，若美國能夠帶頭落實，讓雙方官方關係越來越密切，我方均樂見。

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