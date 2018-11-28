靈芝、冬蟲夏草 可抗肥胖

2018-11-28

多醣體誘導腸胃道生菌

〔記者吳欣恬／台北報導〕靈芝及冬蟲夏草不僅養生，還有助減肥！長庚大學研究團隊發現，靈芝和冬蟲夏草本身所含多醣體有助減肥、抗肝炎及抗糖尿病前期症狀，主要因會刺激誘導腸胃道「戈氏副擬桿菌」增生，未來更可望直接發展成具抗肥胖及相關代謝症候群功能的次世代益生菌。

在科技部經費補助下，長庚大學教授賴信志帶領的研究團隊從研究靈芝及冬蟲夏草開始，發現兩者的高分子量多醣體對於動物具有明顯的減肥、抗肝炎及抗糖尿病前期症狀等效果；而且透過進一步微生物相移植（ＦＭＴ）及各種抗生素處理等，更發現這些療效都和多醣體所誘導增殖的一株腸道細菌「戈氏副擬桿菌（Parabacteroides goldsteinii）」有密切關聯。

可發展成次世代益生菌

研究團隊進一步實驗發現，單獨使用「戈氏副擬桿菌」便可達到明顯的減肥及抗代謝症候群的效果；且經動物實驗證明，「戈氏副擬桿菌」可望發展成具抗肥胖及相關代謝症候群功能、促進腸道健康的次世代益生菌，而靈芝和冬蟲夏草的高分子量多醣體，則扮演誘導「戈氏副擬桿菌」增殖的重要角色。

科技部表示，在亞洲，中草藥已有數千年的預防及治療等醫療應用的經驗，其中不乏有相當多具減肥療效的藥草使用案例。然而中草藥與微生物相的相關研究，在全球仍然屬少數，因此這方面的研究有其重要性及絕對必要性。

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