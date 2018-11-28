貿易戰回流潮 彭博：桃園受益最大

2018-11-28

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕根據彭博報導，隨著美中貿易戰升溫，桃園市成為最大受益者之一。報導指出，台灣大型科技業正將部分生產線由中國遷回母國，從蘋果iPhone組裝廠和碩、蘋供鏈的英業達到筆電製造商仁寶等，紛紛選擇落腳桃園，廣達等也在搶獵工業地；在美國總統川普示意將續對中國製產品提高關稅後，預期將有更多中國台商返台生產。

台灣大型科技業 返台生產

彭博分析，桃園市離台北車程一個小時，除有國際機場外，地方政府親商且積極招商，加上大量工業區聚落，成為全球電子產業尋找替代中國的熱門首選；連外國企業也注意這趨勢，據官員透露，美國超微電腦（Super Micro）正在桃園廠擴大伺服器產能，並擬另砸新台幣九十億元興建新廠。

桃園3大優勢 成熱門首選

信義房屋統計，今年前九月上市公司的工業用地和工廠交易合計約新台幣二九○．二億元，桃園以一二六．五億元居首；桃園市政府官員說，前九月請求協助取得土地的公司較去年同期激增三十％。

和碩財務長林秋炭告訴分析師，「過去二十年的運營模式將出現重大變化，未來生產將分散在不同國家」。台商三十年前因低成本西進，協助中國打造世界工廠，中國對美國的二十大出口商中有十五家來自台灣；現美中互祭關稅戰，更壓縮到原已微薄的毛利。

彭博指出，蔡英文政府見到機會，積極推出減免稅等獎勵措施，吸引「鮭魚返鄉」；桃園環境親商、穩健招商，擁有三十多個工業區，去年創造工業產值估計近一千億美元（約三．一兆台幣），成為台商返鄉首選，也反轉製造業過去只往最低工資地方設廠趨勢。台灣最低工資約是上海最低薪資二四一○人民幣（約一萬八四五台幣）的兩倍。

蔡政府推減免稅 引鮭魚返鄉

本週五G20（二十國集團）峰會將在阿根廷舉行，川普與中國國家主席習近平期間預定進行會談。但川普週一指出，明年元旦起對中國兩千億美元產品關稅提高至二十五％預計將實施，「極不可能」接受北京提出暫緩提高關稅的要求；若未達協議，擬另外對中國二六七○億美元產品課徵關稅，蘋果在中國生產的iPhone等手機和筆電產品可能被課十％關稅。

巴克萊銀行經濟學家謝涵涵分析，這將推動台商加速回流母國，或在新地點建廠；但貿易戰仍存在很多不確定性，企業傾向先增加現有工廠產能，而非砸大錢蓋新廠。

美中資易戰 受影響台產業

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