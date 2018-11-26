民進黨潰敗檢討 鄭文燦︰政策不該急就章

2018-11-26

〔記者陳昀、李容萍、邱灝唐／綜合報導〕九合一選舉民進黨慘敗，六都只剩桃園市與台南市，為民進黨守住桃園市執政灘頭堡的市長鄭文燦昨受訪表示，中央過去推動部分政策確實有些「急就章」，應該多傾聽地方意見。在檢討方面，鄭認為，能從失敗當中得到教訓，知道問題所在，這才能邁向成功，不能為失敗找藉口和理由，應該為下一場得到民心的成功找方法。

甫當選下一屆台南市長的立委黃偉哲，對於九合一大選後的民進黨，黃也給出「穩健改革、調整步調」的建議。

民進黨這次選舉僅取得六席縣市長，可說是重大潰敗，鄭文燦與黃偉哲兩人也對民進黨未來要如何檢討改進提出「藥方」。

鄭文燦直言，中央過去推動部分政策確實有些「急就章」，他舉例說，像是一例一休受到勞資雙方反彈、歷經兩次修法；空污法加嚴老舊柴油車、機車的排氣標準，引來各地司機串聯上街抗議，如果能先由地方整合共識，再行推動政策，或許能避免爭議。

鄭文燦說，民進黨在這次選舉嘗到苦頭，輔選策略固然需要檢討，但也應深入研究部分政策和表現是否偏差、錯誤，過去四年他雖會向中央反映意見，但還是以拚市政為主，未來會更積極提供意見、整合地方共識，相信這次挫折能讓民進黨重生，但黨中央必須坦然找出問題並面對、檢討。

鄭文燦還說，民進黨這次失敗也是一個考驗，能夠從失敗當中得到教訓，知道問題所在，這才能邁向成功，不能為失敗找藉口和理由，應該為下一場得到民心的成功找方法。

黃偉哲近期將與蔡英文總統見面。他認為，執政黨在改革上操之過急，讓方向正確的改革目的被外界帶往負面詮釋，變成「尚未成功的改革」。

黃偉哲表示，民進黨在二○一○年的地方選舉中，整體票數就已超過國民黨，儘管二○一二年的總統大選仍落敗，但「勢」已然形成，二○一四年發生三一八學運，形塑年底的勝選及兩年後獲得執政權，但黨在拿下政權後是否有思考原因，還是僅靠著民意憑浪而起，一旦面對浪頭轉向或新一波浪潮，就容易被浪潮襲擊且翻船。

黃偉哲︰改革目標不變 慎選議題

黃偉哲重提蔡英文曾說「謙卑謙卑再謙卑」，強調若以為行政立法一把抓就可以隨心所欲，那麼改革容易變得像「暴衝」、「豪飲熱湯」，進而傷及改革目的，畢竟台灣是以成敗論英雄，不管過程多麼美好努力，成果都會被帶往負面詮釋。

黃偉哲以同婚、年改及一例一休等議題為例，指出民進黨不因改革而獲得更多支持，所以在目標不變的情況下，未來要審慎選擇這類議題；黃也指出前總統馬英九取消退休軍公教的年終慰問金，認為即使是這麼小的改革都受到相當大的壓力，進而失去政權，那麼蔡英文該做到什麼程度值得思考。

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