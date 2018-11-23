陳菊陪陳其邁掃街 韓國瑜長龍遊街

2018-11-23

〔記者黃良傑、黃佳琳／高雄報導〕明天就是九合一大選投票日，高雄市長選戰是全台戰況最激烈的選區，兩大黨都把握最後的黃金時間爭取每一張選票。民進黨高雄市長候選人陳其邁昨晚首次和「花媽」陳菊車隊掃街拜票，出發前陳其邁受訪為花媽抱屈，不管是國民黨或者是對手的網軍，持續這樣攻擊花媽「讓我覺得不捨」，呼籲不要把選舉變成一種霸凌或仇恨，更不應把高雄貶得一文不值，對高雄人和花媽來講都不公平。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨則是在大岡山地區以車隊掃街，有大批支持者自發性投入掃街行列，讓「掃街變遊行」，韓國瑜說，他感受到民眾不分藍綠的熱情，晚上車燈連綿成長龍，相當震撼人心，他相信高雄市民是期待改變的。

陳其邁車隊由前鎮區的代天院廟埕出發，陳菊先陪陳其邁及其他市議員候選人拈香祈福，隨後首度和陳其邁同車到前鎮、小港區掃街。車隊出發前，陳其邁體貼遞了一瓶蜂蜜檸檬水給花媽喝，陳菊微笑表示，昨天剛好有空，雖有點感冒但無大礙。她表示戶籍在高雄，廿四日一定會回來這裡投票，為了高雄的價值，為了高雄市政的延續，大家都應站出來支持其邁。

陳其邁感歎，這段時間，不管是國民黨或者是他們（對手）的網軍，持續攻擊花媽「讓我覺得不捨」，花媽過去在美麗島事件，為了民主所做的犧牲，以及跟高雄市民一起努力，雖然選舉當然可以批評，但是不要把選舉變成一種霸凌和仇恨，或者把高雄貶得一文不值，對高雄人和花媽來講都不公平。

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