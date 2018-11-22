賴助講︰陳歐珀爭取到80億建設

2018-11-22

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕總統蔡英文昨晚第九度來到宜蘭，偕同行政院長賴清德、前行政院長游錫堃，為民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀站台。蔡英文指出，民進黨血液流著改革DNA，她就任總統後，沒有一項改革是為了個人的政治利益，也沒有一項改革是為了民進黨；賴清德則批，連公文都不會看的人，沒資格當縣長。

陳歐珀昨晚在宜蘭運動公園舉辦「改革不回頭，逗陣顧台灣」造勢晚會；蔡英文從八月以來，第九度到宜蘭拉抬陳歐珀選情。蔡說，她因為堅持改革得罪很多人，有一陣子她走到哪裡都有人在罵她，甚至用很不堪的語言。

蔡指出，幾天前宜蘭出身的「菊姊（陳菊）」也被這種粗暴的語言攻擊，菊姊是大家很敬重的人，從年輕開始為了台灣民主付出一切，今天為了挺改革，竟然要被這種語言糟蹋，她覺得不甘心，菊姊是宜蘭人的女兒，宜蘭人一定要站起來，支持菊姊、支持陳歐珀。

陳菊昨天下午三點抵達陳歐珀溪南競選總部，這是她被國民黨主席吳敦義暗罵是「肥滋滋大母豬」後，首度返鄉輔選，很多鄉親給予擁抱與加油。

陳菊說，民進黨在宜蘭長期執政，勢必有人滿意、有人嫌棄，不是每位縣長都能拿到一百分，但接替的人選必須有縣政藍圖、執行能力、規劃願景。投票前夕，請鄉親冷靜下來，思考誰有辦法帶領宜蘭向上提升。

陳菊說，自己離鄉出外四十年，投票前夕專程回鄉為陳歐珀加油打氣，期盼鄉親做出明智的抉擇。

賴清德稱讚陳歐珀立委任內為宜蘭爭取電纜地下化、地下水鉛管汰換及治水工程，爭取七、八十億元的縣內重大建設，行政院也同意啟動蘇花改東澳到南澳段可行性評估，還有陽明大學附設醫院二期工程三十億元經費，這些都是陳歐珀努力的成果。

「陳歐珀當選，我會擔任縣政顧問！」游錫堃指出，他會協助陳歐珀到中央爭取建設。

陳歐珀則指出，這次縣長選舉有十四場公辦政見發表會，國民黨候選人只參加兩場，且大部分時間要看稿念，宜蘭縣要讓這樣的人來當縣長嗎？他願意更加謙卑負責任接受檢驗，也會更加努力為鄉親打拚。

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