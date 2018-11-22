侯夾報澄清財務 蘇︰他急了

2018-11-22

〔記者翁聿煌、蘇芳禾／綜合報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌及立委段宜康，連日來猛攻國民黨市長候選人侯友宜的房地產等財務問題，侯友宜從昨天起透過夾報發文宣澄清；蘇貞昌昨表示，選市長的人應該談施政願景、政見，但侯參選以來，財產問題一直被質疑，說不清楚又逃避檢驗，侯的選情告急了。

蘇貞昌質疑說：「他（侯友宜）新莊這塊地若不能都更，為何要花那麼多錢買？那麼老舊的房子若不能都更，那都更不是喊假的？」

民進黨立委段宜康昨則繼續質疑侯友宜的財務、財產問題，指侯太太任美鈴借給「新壽公寓大廈管理維護公司」董事長林坤正的一千五百萬元，錢從哪裡來？利息怎麼收？這筆錢有沒有財產申報？這些恐涉貪污治罪條例的財產來源不明罪。段說，侯友宜家人買新莊復興段土地約花三千萬元，未來獲利超過兩億元，侯應該說清楚。

段指出，侯友宜沒有否認他指控的這件事，只回應「有問題監察院就會查出來」，證明侯心中有鬼。這筆債權在第二年消失，但事實上，侯友宜家人繼續把這筆錢借給林坤正，且收年利息超過一百二十萬元，若無此事，侯友宜直接否認就好，但他沒否認，侯友宜當副市長的同時，他們家為何放利息？

段宜康說，林坤正是很多新光關係企業的董事，就算林不向自家關係企業借錢，也應和生意往來的合夥人借錢，林坤正卻向侯太太借錢，表示與侯家關係超乎尋常。侯友宜若無說明，選民會質疑他閃躲的態度。

侯營︰新莊土地 無法都更也沒欠稅

〔記者邱書昱／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜的文大宿舍「大群館」、新莊購地案屢遭對手質疑，侯友宜陣營昨天起以夾報文宣「消毒」，強調只買四十九．八坪，無法都更也沒有欠稅。侯友宜受訪時表示，參選以來屢被對手用奧步抹黑，連促轉會都變成東廠，現在是關鍵時刻，他要提醒市民不要被抹黑的奧步擊垮。

侯友宜的澄清文宣，說明土地繼承與購買，並拿出國稅局證明沒有欠稅，第二面有現地的照片，寫著：「真相很簡單，但東廠狠拚，奧步不會停。」侯友宜說，對手利用抹黑、奧步，不斷創造很多議題，有太多太多的「張天欽們」，選戰倒數計時，他在關鍵時刻要全力防止對手的奧步。

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