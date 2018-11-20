侯批吳︰傷害我的核心價值

2018-11-20

〔記者邱書昱、李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜，昨晚在三重區與議員蔡明堂舉辦志工致敬造勢大會，新北市長朱立倫也一同站台力挺。侯友宜強調，他堅持正向力量選舉、定位比職位重要。對於黨主席吳敦義的失言，侯坦承「打壞我選舉步驟」，也傷害他的選舉核心價值—不要攻擊謾罵。

強調不對的事情就是不對

面對民進黨以文化大學大群館、新莊土地案作為攻擊，侯友宜表示，這是太太娘家的財產，不能說什麼；面對這樣的抹黑只能用「理解、包容」，對手想要贏，如果跟他一樣亂講，不就是跟他一樣；出來選也是要讓台灣政治的抹黑奧步，從此絕跡。

對於吳敦義的失言，侯友宜表示，不對的事情就是不對，選舉不要攻擊謾罵，「打壞我選舉步驟」。侯友宜認為，這是大家的選舉，要來幫忙助選就要按照候選人的選舉步驟來拚，每個人來幫忙都感謝，但選舉的步驟是候選人的事情，自己要走自己的路。

「這就不是我們的風格，不能做惡意的人身攻擊」，侯友宜指出，任何人都不可以做惡意的人身攻擊，吳敦義已經道了歉，但是仍傷害到他長期以來為自己所訂下的選舉核心價值—不要攻擊謾罵。

英雄被打成壞人 朱為侯抱屈

朱立倫替侯友宜抱屈說，過去侯是社會公認的英雄，連民進黨的前總統陳水扁、時任行政院長的蘇貞昌都給予肯定；八年前民進黨中央黨部拜託侯去選台中市長或嘉義縣長，現在卻被打成全台最壞的人。