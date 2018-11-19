李安︰台灣的自由 學者︰傅榆大勇氣

2018-11-19

〔記者許世穎、黃以敬／台北報導〕第55屆金馬獎最佳紀錄片導演傅榆呼籲外界尊重「台灣被視為獨立個體的願望」，上屆影帝涂們則說出「中國台灣金馬」引發爭議，使得今年金馬獎引發諸多政治議論及效應。

金馬執委會主席李安在會後表示，金馬獎盡量公正公平，是希望所有華語影人都能來參加的盛宴，「台灣是自由的，影展也是開放的，大家愛講什麼就講什麼，我們不能去限制，影人都是我們的客人。」一句話也點出「台灣的自由」。

李安也說：「藝術歸藝術，我不希望有任何政治來干擾（金馬獎），希望大家尊重這一點，請大家也給電影人尊重」、「我們金馬獎是所有華語影人的盛宴，是華語區很有分量的獎、是來慶祝優秀的作品，結果總是幾家歡樂幾家愁，華裔的人都可以參加，是個公平公正的平台。」強調金馬獎評審結果不受外力影響。

而傅榆在金馬獎典禮上為台灣發聲的感言，除獲得網友稱許，紀錄片導演李惠仁也在臉書上聲援：「恭喜傅榆！太棒了！我們的青春，在台灣。謝謝妳！超感動的！」對於中國影人一連串大動作表態，李惠仁則強調：「台灣是個海洋國家，移民社會，來者是客，我們還是會歡迎你們，但請務必學會尊重。」

中正大學傳播系副教授管中祥則發文強調，「創作最基本的條件是自由，其他沒什麼好說的了！」

中研院社會所副研究員吳介民則指出，「傅榆事件發生後，中國藝人及網軍方面的所有反應都是可以預期；但台灣一些影視圈內人說『不要政治干擾』，讓人很不舒服，你的行為干擾到我的商業利益，就是政治干擾；我的行為干擾你的政治認同，不是政治干擾。這裡頭就是虛偽與壓迫。」

吳介民強調，傅榆的得獎感言，是一個有反省力、有認同關懷的藝術工作者，在這個時刻、在這種場合，以極大勇氣吐出來的話語。

「她並不是『生為台灣人』，是『新移民』第二代，經過疑惑與摸索，才決定『成為台灣人』。她的身分告白，狠狠地戳破了『天然獨』的神話。」

另有位出版社編輯發文指出，「沒想到金馬55最後會變成一場國家認同表態賽，微博現在一個個、千篇一律急著轉發『中國一點都不能少』，實在太悲哀了。」

她更以今年金馬獎最佳影片、中國青年導演胡波的《大象席地而坐》為例而指出，「胡波在世時，《大象席地而坐》受到製片方多少的打壓？能不能在中國通過審核成功上映還是一個問題。現在這部電影在台灣得到金馬最佳劇情片，如果劇組的得獎感言『金馬獎是一個推動華語電影前進最勇敢的力量』是出自真心的，那麼，你們怎能依舊操著慣有的鴨霸語言，一廂情願地在舞台上欺壓我們的國家認同之餘，還期許這樣一個地方能替你們實現所謂的『勇敢』？台灣人終究是太善良了。」

  • 身為金馬獎評審團主席的鞏俐未如往例在頒獎典禮後與媒體說明評選過程。（資料照）

    身為金馬獎評審團主席的鞏俐未如往例在頒獎典禮後與媒體說明評選過程。（資料照）

  • 金馬執委會主席李安在會後表示，「台灣是自由的，影展也是開放的，大家愛講什麼就講什麼，我們不能去限制，影人都是我們的客人。」（資料照 ）

    金馬執委會主席李安在會後表示，「台灣是自由的，影展也是開放的，大家愛講什麼就講什麼，我們不能去限制，影人都是我們的客人。」（資料照 ）