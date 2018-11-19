李安︰台灣的自由 學者︰傅榆大勇氣

2018-11-19

〔記者許世穎、黃以敬／台北報導〕第55屆金馬獎最佳紀錄片導演傅榆呼籲外界尊重「台灣被視為獨立個體的願望」，上屆影帝涂們則說出「中國台灣金馬」引發爭議，使得今年金馬獎引發諸多政治議論及效應。

金馬執委會主席李安在會後表示，金馬獎盡量公正公平，是希望所有華語影人都能來參加的盛宴，「台灣是自由的，影展也是開放的，大家愛講什麼就講什麼，我們不能去限制，影人都是我們的客人。」一句話也點出「台灣的自由」。

李安也說：「藝術歸藝術，我不希望有任何政治來干擾（金馬獎），希望大家尊重這一點，請大家也給電影人尊重」、「我們金馬獎是所有華語影人的盛宴，是華語區很有分量的獎、是來慶祝優秀的作品，結果總是幾家歡樂幾家愁，華裔的人都可以參加，是個公平公正的平台。」強調金馬獎評審結果不受外力影響。

而傅榆在金馬獎典禮上為台灣發聲的感言，除獲得網友稱許，紀錄片導演李惠仁也在臉書上聲援：「恭喜傅榆！太棒了！我們的青春，在台灣。謝謝妳！超感動的！」對於中國影人一連串大動作表態，李惠仁則強調：「台灣是個海洋國家，移民社會，來者是客，我們還是會歡迎你們，但請務必學會尊重。」

中正大學傳播系副教授管中祥則發文強調，「創作最基本的條件是自由，其他沒什麼好說的了！」

中研院社會所副研究員吳介民則指出，「傅榆事件發生後，中國藝人及網軍方面的所有反應都是可以預期；但台灣一些影視圈內人說『不要政治干擾』，讓人很不舒服，你的行為干擾到我的商業利益，就是政治干擾；我的行為干擾你的政治認同，不是政治干擾。這裡頭就是虛偽與壓迫。」

吳介民強調，傅榆的得獎感言，是一個有反省力、有認同關懷的藝術工作者，在這個時刻、在這種場合，以極大勇氣吐出來的話語。

「她並不是『生為台灣人』，是『新移民』第二代，經過疑惑與摸索，才決定『成為台灣人』。她的身分告白，狠狠地戳破了『天然獨』的神話。」

另有位出版社編輯發文指出，「沒想到金馬55最後會變成一場國家認同表態賽，微博現在一個個、千篇一律急著轉發『中國一點都不能少』，實在太悲哀了。」

她更以今年金馬獎最佳影片、中國青年導演胡波的《大象席地而坐》為例而指出，「胡波在世時，《大象席地而坐》受到製片方多少的打壓？能不能在中國通過審核成功上映還是一個問題。現在這部電影在台灣得到金馬最佳劇情片，如果劇組的得獎感言『金馬獎是一個推動華語電影前進最勇敢的力量』是出自真心的，那麼，你們怎能依舊操著慣有的鴨霸語言，一廂情願地在舞台上欺壓我們的國家認同之餘，還期許這樣一個地方能替你們實現所謂的『勇敢』？台灣人終究是太善良了。」