蘇貞昌「會做事連線」 新影片衝票

2018-11-17

與林右昌、鄭文燦、林智堅同步發布

〔記者何玉華、賴筱桐、葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨與基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，在臉書同步發布「會做事連線」影片，描寫基隆市、新竹市和桃園市三座城市在四年中的改變，呼籲二十四日一定要出來投票，基隆、桃園及竹市進步那麼快，最大的新北市不能輸人，「選對人，會做事，四年改變一座城市」。

蘇淡水造勢 游錫堃到場力挺

「會做事連線」影片共有四個版本，分別至基隆、桃園及新竹市實地拍攝，從鏡頭看見三座城市的進步及改變，前半段由蘇貞昌旁白，描述基隆、桃園及竹市在四年內的蛻變，後半段以林右昌、鄭文燦及林智堅為主角，說明三市的變化。

林右昌說「基隆進步了，不再只是被路過的城市」，在他上任前，基隆的市政滿意度是全國倒數第一，現在的進步，讓市民知道「原來，我們可以不一樣」；鄭文燦讓桃園從遊客短暫駐留的中繼站，成為光榮、驕傲的城市，讓進步成為現在進行式；新竹市不僅擁有科技，在新竹市長林智堅任內，更成為充滿兒童歡笑的文化城市。

蘇貞昌呼籲民眾拿出信心，「你的一票決定這座城市未來的四年」，看看基隆、桃園及竹市進步那麼快，最大的新北市不能輸人。

蘇貞昌昨晚起展開一連十二場的造勢晚會，首場選在淡水捷運站後方廣場舉辦，湧進三千多名的支持者，前行政院長游錫堃也到場力挺。蘇致詞時也感性地說，自己打拚一輩子，就為守護台灣，「這次出來選，就是不甘心打拚出來的台北縣被比下去！」

談到臉書粉絲頁按讚數量突破百萬大關，蘇貞昌說，因為有最好、最強的團隊，有創意、很努力，開直播線上互動，用跑馬燈展現政見，還能下載歌曲，這都是最新的做法。他若當選新北市長，這個有能力、有創意的團隊會讓新北更新、更好。