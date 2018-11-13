性侵醉少女 西門町下跪洗門風

2018-11-13

〔記者張文川／台北報導〕新北市二十歲男子陳俊宏，和成年友人李秉蘂（音同蕊）輪暴十七歲女網友小茹（化名），事後陳男遭動私刑修理，並到西門町的捷運站出口，持「強姦犯求原諒」紙板，下跪「洗門風」十五分鐘，當事人雖認罪且賠償，陳男還洗門風跪求原諒；但二審認為犯行未達情堪憫恕的減刑條件，只能在法定刑期內從輕量刑，依乘機性交罪各判三年徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞。

持「強姦犯求原諒」紙板 跪15分

判決指出，陳男二○一六年初在網路結識小茹，約她二月十日在板橋火車站見面被放鴿子，陳男在臉書發文洩憤；當天下午小茹和朋友烤肉喝酒，看到陳男臉書怨言，主動約他晚上十點見面。

當晚小茹喝得醉醺醺，走路須人攙扶仍赴約，陳男騎機車載她到林姓朋友家，李男也到了，小茹不久昏睡不醒，凌晨零時許，陳男對她性侵，李男接力上陣。

小茹事後告知母親報警，陳男遭小茹的朋友動私刑修理，同月廿八日白天，他到捷運西門站六號出口外，手持「強姦犯、求原諒、拜託」紙板放在胸前，露臉下跪十五分鐘，引起路人圍觀。

檢方依加重強制性交罪起訴二男，歷審認定是乘機性交罪，法定刑度三至十年。審理期間，陳男辯小茹當下沒說不願意，他事後遭動私刑，已盡力分期賠錢，也洗門風跪求原諒；李男辯不知她未成年，也未暴力相待，已賠償卅萬元和解，但小茹的朋友作證說她當時已明顯酒醉。

犯行未達減刑條件 判刑3年定讞

二審認為，二男不顧被害人喊痛、流血，完事後還想打電話叫她朋友來接人，可見二男根本把她當做呼之即來、揮之即去的洩慾工具，且案發後被害人有罪惡感的創傷後壓力症候，二男犯行未達情堪憫恕的減刑條件，維持一審最輕三年刑期；最高法院昨認同二審見解，駁回上訴確定。