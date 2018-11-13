2018-11-13

記者何玉華／特稿

新北市長選舉公辦辯論會昨天交鋒，律師出身的民進黨籍候選人蘇貞昌言詞犀利、攻守有據；多次自稱「講話憨慢」的國民黨籍侯友宜，雖然口才不及對手，但全程不看稿的自信，防守之餘也不忘偶爾反擊，同樣讓人印象深刻。兩人的攻防對選情的影響仍有待觀察，中間選民的好惡才是關鍵。

先發言的侯友宜採取「先禮後兵」的溫情牌，他先一鞠躬表達對蘇貞昌過去重用他擔任警政署長的感恩惜情，頗有「以柔克剛」的戰術思考；侯友宜也花了相當篇幅述說參選以來受到的抹黑委屈，包括文大宿舍、又昱公司新莊購地等，但除了抱屈，缺乏更具體的內容來對外釋疑，用濃濃的話語感情爭取選民的同情，選民是否被打動，化同情為支持？值得觀察。

蘇貞昌以「新時代來了，新北市的好機會也來了」破題，從國際環境談到新北市的競爭優勢，再暢談昔日縣長任內的諸多政績，佐證做事有效率、最會爭取經費的形象特質。他也抓緊機會，推銷假牙補助、親子體驗博物館等政見，掌握論述上最佳的宣傳機會。

蘇貞昌口才犀利，對於侯友宜提出民進黨抹黑、藍綠惡鬥、「老」縣長等年齡質疑，都採取直球對決，讓綠營支持者看得痛快；侯友宜對於大群館房屋稅、又昱公司新莊購地案，重演跳針式的回答，結果應是信者恆信、不信者恆不信。

兩人首次交鋒，結果一如外界預料，蘇貞昌略占上風，但雙方究竟是言之有物？還是只是辯才無礙？言詞「憨慢」是誠懇，還是能力不足？藍、綠支持者早有定見；光憑一場辯論會，死忠支持者不過只是看熱鬧，真正受影響的是尚未決定投票意向的中間選民，這場唇槍舌劍的辯論會如何發酵，十一天之後就見真章。