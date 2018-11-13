林聰賢：韓在北農「貨賣不出去」

2018-11-13

〔記者吳欣恬／台北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前揚言要帶高雄的農民到外面搶訂單，農委會主委林聰賢昨在立院備詢指出，韓國瑜擔任北農總經理任內，不但「貨賣不出去」、國外蔬果進口量遠大於國內蔬果出口量，高麗菜平均批發價更一度跌至每公斤僅三．五元，「如果韓國瑜有外傳這麼厲害，可讓他來當農委會主委」。

對於近期高麗菜價格崩跌，林聰賢更直指，中華民國農會每年向農民收取約六千萬元的共同運銷手續費，早應掌握每天進出貨量，卻未落實發揮產銷調節的功能，甚至有次級品、格外品流入拍賣市場、拉低價格，諸多問題應檢討。

據統計，中華民國農會收取蔬菜類○．七五％、水果類○．五％的果菜共同運銷手續費，每年約六千萬元。地方級農會每年收取的運銷手續費也都超過百萬元。而目前全國農會理事長是具有國民黨中常委身分的蕭景田、總幹事則是國民黨雲林縣長候選人張麗善的丈夫張永成。

林聰賢說，全國農會在北農有五席董事，以運銷手續費聘用十二名人員，負責任務就是每天要預估掌控隔天到貨量。而北農的高麗菜平均批發價是以上中下價去加以平均，如果農民在田間採收沒分級，格外品、次級品也送到北農就拉低價格，這也是全國農會及聘用十二名人員應做的產銷調節工作，但是今年以來都沒看到發揮功能。