還原旗山造勢主持人邱議瑩喊話／大家嘸離開 被抹成賣離開

2018-11-13

〔記者黃良傑、吳俊鋒／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁十一日晚間舉辦「旗美大團結」造勢活動，逾三萬熱情支持者湧入旗山體育場，活動尾聲主持人邱議瑩感性地說，感謝「大家『嘸』（台語，沒有）離開」，不料事後遭媒體扭曲成「大家『賣』（台語，不要）離開」，陳陣營遺憾感人畫面被抹黑，相信選民眼睛雪亮。

陳其邁競選總部昨提供晚會影像給媒體，證實主持人邱議瑩是說「沒有離開」，而非「不要離開」。陳其邁競總表示，若是對方支持者要扭曲晚會、醜化任何人，只會讓陳的支持者更憤慨，更勇於站出來。

總部也發現有一個很模糊的影片，是在晚會結束時刻，疑為對方支持者跟拍，刻意拍群眾離開畫面，總部說當時邱議瑩在台上主持，隱約有人喊「大家賣造」。

邱議瑩昨天受訪時表示，前晚的活動原定要在六點結束，但因現場支持者仍相當熱情，不願散場，令她十分感動，她高喊感謝大家「嘸」（沒有）離開，沒想到竟被某些媒體刻意扭曲、誤解，「媒體不該這樣扭曲事實！」

競總發言人立委趙天麟表示，當晚宣佈活動結束之後，因為氣氛太熱烈，群眾捨不得離開，陳其邁主動走進人群與市民一起互動、打氣，主持人邱議瑩才會感動而略帶哽咽謝謝大家「攏嘸離開」、「攏嘸造」（都沒走）。

王定宇︰

親中媒體扭曲 做新聞

趙天麟也感嘆母語的重要！對於台語「嘸」（沒有）、「賣」（不要）不分的烏龍，如同錯把馮京當馬涼，凸顯了母語教學的重要，印證母語只在家學絕對不夠，值得大家深思，進一步體檢候選人的相關政見。

立委王定宇昨天也在臉書表示，「親中集團」媒體卻硬是扭曲做出「主持人拜託大家不要離開」的新聞，「這是新聞媒體？或是戲劇編導？」他也認為ＮＣＣ要加油。

立委管碧玲也說，「媒體公信力大大受到傷害，這是民主執政很大的危機！」她更點名媒體應該要更正報導，以展現風範。