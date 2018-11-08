司法反毒！設專庭審大案

2018-11-08

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院強化反毒能量，設專庭審大案！

政府緝毒不遺餘力，現今法院的毒品案件量遽增，加上判決結果有時出現量刑或見解不一致情形，司法院為了強化反毒及統一標準，特別修正「各級法院法官辦理案件年度司法事務分配辦法」，設置專門審理製造、運輸、販賣等毒品大案的「毒品專庭」，最快下月廿四日上路！

統一見解 最快12/24上路

蔡政府為了向毒品宣戰，宣示四年投入百億元反毒，並成立初期達四億元的「毒品防制基金」，治安機關還厲行「安居專案」，今年一到七月查扣毒品純質淨重達四○一一．一公斤，比去年同期增加十九．二％；一到八月偵結起訴三萬五○八七件，也比去年同期增加一三六五件；一到八月法院判決情節重大的製、運、販毒案，共二七三七人有罪，比去年增加十九．五％；發監執行比去年增加五．二％。

大量毒品案件湧入法院，除須速審速結以利反毒，卻也出現裁判見解與量刑不一致情形，比如一名港女在木雕內挾帶上億元古柯鹼抵台，桃園地院認為她誤信友人、不知情下運毒，今年二月判決無罪，遭檢方痛批違背經驗與論理法則；劉姓男子走私市價五千萬元海洛因與大麻，被查獲時緊急刪除通信軟體與通聯，檢方事後雖補強證據，仍遭基隆地院認定證據不足判無罪。

以上案件見解與社會常情不符，引發熱議，顯示司法判決亟須減少判決歧異，統一見解，拉近量刑差距，司法院為此修訂司法事務分配辦法，增設第十個專庭，專門審理毒品案件，簡稱「毒品專庭」（較小的地院為專股）。

速斷、慎斷 妥適量刑

司法院表示，並非所有毒品案都會送到專庭，專庭主要審理製、運、販毒等情節重大案件。司法院解釋，上述三類案件常受社會矚目，為使審理能明案速斷、疑案慎斷、見解一致、量刑妥適、杜絕毒販僥倖心態，因此規劃「久任、專辦」為原則的毒品專庭或專股。

由於各法院均有審理毒品案件的經驗，專庭法官暫時無須受訓，但之後要定期接受教育訓練，新制可望於十二月廿四日的小輪調實施；至於涉及製、運、販毒的未成年嫌疑人，屬於少年保護事件及少年刑事案件，交由少年專庭審理。