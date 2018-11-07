維多利亞學校稱配合戒急用忍 教部打臉

2018-11-07

〔記者詹士弘、林國賢、鄭旭凱、林菁樺、林曉雲／綜合報導〕韓國瑜妻子李佳芬家族在雲林縣斗六市興辦的維多利亞雙語學校以低價向台糖租用土地；維多利亞學校表示，當初是配合前總統李登輝「戒急用忍」政策，要投資台灣，所以在雲林承租台糖土地，創建這所雙語學校，租金就是公告地價的十％，全國向台糖承租土地的六十幾所學校都一體適用。

教育部國教署高中職組組長韓春樹表示，民國九十三年，是由雲林縣政府同意設立「雲林縣私立維多利亞國民中學」，九十七年雲林縣教育局同意改制為實驗高級中學，再依規定向教育部提出改制申請，教育部依私校法規定在九十八年同意改制，該校辦學目的是雙語中小學，和「戒急用忍」沒有關係，不清楚學校在說什麼。

維多利亞表示，當時李前總統表示為何讀書一定要到外國？鼓勵私人興學投資台灣，維多利亞搭「順風車」，因此在同一年與現在的環球科技大學承租到台糖土地興學。

對於外界指維多利亞學校低價承租土地，台糖公司資料顯示，維多利亞土地年租金每坪是九十五．七四元，環球科技大學是九十．三三元。

台糖表示，租金是申報地價的一成，辦學還可依據「私立學校申請承租經濟部所屬國營事業土地及設定地審核作業處理要點」，給予八．二五折優惠。維多利亞學校去年優惠後的年租金為一七二萬三九八一元，換算後每坪年租金為九十五元，每坪每月租金僅八元。台糖發言人洪火文強調一視同仁，並未給特定人士特權。

標榜雙語教學 學費九到十萬

維多利亞雙語學校標榜雙語教學，從幼兒園到高中部，每學期收費達九萬甚至超過十萬元；校方表示，學校提供絕佳的海外留學養成環境，師資等成本高，收費當然也高，和海外留學一年動輒一、二百萬元相比，學費一點都不貴。

網路傳出，即使該校學費不貲，但部分老師只能領到廿二Ｋ或廿三Ｋ，校方否認指出，教師薪資都依教育部規定，與公立學校相同，有教師證者薪資絕對在四十Ｋ以上；被問到是否聘用「無教師證」老師？校方不願回應。