陳國華批韓國瑜：大包子沒餡

2018-11-06

北漂音樂人抒發心境 發文14小時又刪文

〔記者陳慧玲、李雅雯、王榮祥／綜合報導〕音樂製作人、選秀評審陳國華，昨在臉書發文抨擊高雄市長候選人韓國瑜政見「看不出高格局大戰略」，也批韓的團隊「大包子剝開沒有餡」，發文十四小時後卻突然刪文。他強調自己是「抒發一個老北漂的心情，對候選人提出建言，本心就是從愛這片土地而出發！」

記者求證陳國華，詢問其最初發文動機是否因為無法接受韓國瑜說大話？刪文是否因為被施壓？他回覆：「對不起，我不再對此事發言了，但絕無這兩件情形。」

對於陳國華批評「大包子沒餡」，韓國瑜回應「對各方意見都會謙虛接受」。他說，自己的政見十大支票是允下的承諾，他一定會用最大的力量、用洪荒之力去實踐，政策白皮書會公布，未來高雄市要做的事情很多，絕非他一個人力量可以完成，歡迎學者專家共同投入。

四十二歲的陳國華曾為鳳飛飛寫過《想要跟你飛》等歌曲，也幫張清芳等歌手製作過專輯，曾是金曲歌后彭佳慧的前男友，強調提出千言建言就是希望韓的政策要真的「有料」。他說，自己是北漂廿多年的屏東人，「現在由於局勢險峻漂得更遠到北京去了，希望有天您（指韓）能讓我從北京漂回高雄。」

陳國華發文中說，韓國瑜的政策看起來仍停留在工業時代思維，甚至有小農經濟味道，呼籲韓要更關注大數據時代思維，他提到：「論述統統沒有看到，何以支撐您說的要變成全台首富之都，新高雄？深怕這些都成為口號啊！」

由於發文引起討論，陳國華事後刪文，強調自己並沒有要嗆任何候選人，如果造成誤解並引起某些人的不舒服，他深感抱歉，希望此事就此落幕。

對於北漂議題，有廿多位北漂媽媽昨天表態支持韓國瑜，期盼讓孩子有機會回高雄工作、生活。北漂媽媽潘金英說，他的孩子廿幾歲，在台中工作，薪水約兩萬七，但扣掉交通、伙食、健保費後剩沒多少；她常擔心孩子有沒有吃飽、身體好不好？這也是許多北漂媽媽的心情。