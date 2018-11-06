蘇批韓國瑜、侯友宜「戒嚴思想連線」

2018-11-06

南下高雄站台 是為民主價值

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌前晚到高雄市為同黨市長候選人陳其邁站台，蘇昨表示，他和國民黨高雄市長候選人韓國瑜雖然都有「光頭」外型，但頭皮底下不一樣；韓與國民黨新北市長候選人侯友宜是「戒嚴思想的連線」，他幫陳站台不只為選舉或個人，因高雄是美麗島事件推開台灣民主大門的民主聖地，他一生都在為人民作主的民主價值奮鬥，台灣有人權、民主、自由，就是從高雄開始。

蘇抨擊，韓國瑜說當選後要禁止人民集會遊行，這不是在走戒嚴回頭路嗎？侯友宜也說若再重來一次，他對鄭南榕的事還會再做一次，兩人就是「戒嚴思想的連線」。

另外，對於總統府秘書長陳菊四日為陳其邁站台時，痛批韓陣營用三鳳宮假籤詩放假消息，「連神明都敢騙」，這番話也讓外界認為「流彈」打到蘇貞昌。蘇貞昌昨回應，兩件事完全不同，檢驗事情要看是否真心誠意？還是言行不一？

蘇表示，做假籤詩是欺騙神明，他當年在保安宮前對群眾是「講心願」，但後來天不從人願，老天自有安排，就像他常說的「人生的劇本早已寫好，只是不能偷看，但要全力以赴」，他事先不知自己的人生劇本翻到這一章。蘇強調，他全心全意努力向市民道歉，參選前也到神明面前報告，這和做假影片、假籤詩完全不一樣，「我真的不敢騙神明，也不敢騙市民」，他一路走來接受檢驗，有些沒有做到的，真心誠意地道歉。

蘇貞昌前天批評侯友宜幫涉及遠雄弊案的新北市議員候選人周勝考站台是「葷素不忌」，侯陣營回擊蘇擔任行政院長時也有屬下涉案。蘇昨再批，新北市長朱立倫的愛將、前副市長許志堅，也是侯友宜的好同事，他們一定合作做了好多事，許志堅被判刑十年，「那侯友宜是什麼角色？」朱立倫怎麼樣袒護才是新北市民關心的事。

他表示，昔日當台北縣長時，土地開發一千公頃、做這麼多建設，他身邊的一、二級主管沒有一個人因為貪污出事，他一輩子做政治、參與選舉已被檢驗多次，他一生從來沒有貪污這兩個字，他的團隊不但會做事，而且很乾淨。