中資挖角 經長：一年用完就丟

2018-11-01

批發零售業為據點 進駐竹科周邊

〔記者黃佩君／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆昨踢爆，馬政府時期開放中資投資批發零售業，讓中資「以合法掩護非法」，在新竹投資門檻較低的批發零售業為據點，來接觸並挖角台灣人才，要求清查。經濟部長沈榮津回應，將針對新竹周邊的中資全面重新檢視；而近年來幾件中資挖角常「一年用完就丟了」，台灣人才面對中資高薪挖角已越來越謹慎。

中資挖角我國高科技業人才，進駐新竹且有常態據點，竹北的台元科技園區是中資挖角重鎮，早是公開的秘密。賴瑞隆昨在立法院經濟委員會表示，台元仍有上百家企業未在官網上公布，要求經濟部定期追查中資情況。

沈榮津指出，投審會已鎖定一些案子，分定期及不定期稽查，目前約有一四九間公司已初步清查，只要收到檢舉也會馬上稽查。而對未公布名稱公司恐隱匿在內等問題，沈榮津強調，將請商業司提出名單；商業司長李鎂說，均已透過公司登記資料掌握，若有違反我國法令狀況，三個月內即可廢止公司登記。

「台元園區是重鎮」 立委促追查

賴瑞隆更踢爆，中資常藉著投資門檻較低的批發零售業，做為挖角台灣人才的據點；很多中資批發零售業都設在竹科周邊、並非巧合，根本「就是挖人才的商業據點」；他質疑，為何要允許其設立，將增加關鍵機密外洩的風險。

沈榮津強調，因這些行業不涉及關鍵技術，當初檢討時才會開放中資；但的確有可能被利用變成挖角通路，經濟部將針對新竹周邊來投資的中資，全面重新檢視。

根據經濟部資料，中資來台投資批發及零售業，是馬政府甫上台後即於二○○九年六月三十日公告開放，一直都是中資來台「最愛」項目；到今年八月為止，以件數及金額統計來看佔最大宗，其中件數佔六十六％、金額佔二十七％。

沈榮津也提醒台灣的科技人才，據經濟部瞭解的情況，已有多起明顯案例，中資以高薪挖角後，「一年用完就丟了」，現在竹科工程師已比較謹慎，「因有幾個活生生的案子，大家都知道」。