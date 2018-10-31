電視辯論》姚直球對決 姚人多操刀攻柯

2018-10-31

〔記者蔡亞樺／台北報導〕今年首場台北市長電視辯論將於十一月十日登場。屢次拋出辯論戰帖的民進黨台北市長候選人姚文智團隊早有準備，由負責操盤選戰的總統文膽姚人多親自出馬，攻防重點先從柯的施政不佳、競選造勢違法等市政議題，一路進攻柯的婦聯會言論風波，在國家處理轉型正義的立場與表態，將辯論拉高到總統大選格局。

拉高到總統大選格局

姚文智幕僚透露，柯Ｐ施政包括質疑大巨蛋或劍潭青年活動中心賤租救國團等，柯都不願直球對決，姚文智這次要在辯論場上讓柯liar無法迴避，除姚人多為主戰力外，曾替柯助選、熟悉柯文哲特質的民進黨人士回歸姚團隊，也會是很大幫助。姚競選團隊首席發言人吳思瑤說，團隊全心準備，審慎研究與歸納整合議題。

柯文哲日前挺婦聯會的言論惹議，柯前天發臉書道歉。姚文智昨受訪時痛批，柯的道歉不清不楚，企圖轉移視聽，「那不是失言，是對台灣民主要實踐公平社會輕賤的態度。」

國民黨台北市長候選人丁守中批柯文哲是「政治軟絲」，姚文智說，婦聯會這些官夫人就是國民黨的，不斷抗拒、阻礙改革，丁只敢輕輕批評；國民黨若不將不當黨產主動迅速交出，誰也沒有任何理由繼續支持國民黨。姚還嘲諷：「丁委員你在國民黨內，也是真正的軟絲。」