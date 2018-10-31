首度合體「二號邁龍連線」拚市政

兩人從學運到府院黨歷練 「一路走來用生命參與台灣」
〔記者王榮祥、張菁雅／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁、台中市長候選人林佳龍昨在高雄首度合體組成「二號邁龍連線」。林佳龍表示兩人都是用生命參與台灣，「不是突然跑出來的」，一定會拚命、沒日沒夜為城市竭盡所能。陳其邁說，十二月廿四日將以高雄市長身分，接受林佳龍市長招待，帶著高雄滿滿的祝福，邀請市民朋友一起到台中參觀花博。
陳：12月以高市長身分 邀市民參觀花博
林、陳兩人是在花博巡迴宣傳活動高雄場碰面，也是選舉至今首度合體，媒體形容是副秘書長連線（兩人都當過總統府副秘書長）。這場選舉兩人都抽中二號，兩人自稱是「二號邁龍連線」。
陳其邁指出，他相信林佳龍長期努力與成績必獲市民高度肯定，也相信台中花博會是最好、最漂亮、最熱鬧的花博。
林佳龍說，花博高雄週訂在十二月廿四日開始，這日子真剛好，預祝陳其邁高票當選，上任後組團來參加花博。陳其邁當面接受邀請，承諾十二月會以高雄市長身分，邀請市民朋友參觀花博。
陳其邁稱讚林佳龍在台中市長任內解決交通問題、讓公車普及率提高，以及成功整治與愛河很像的綠川，以林佳龍一步一腳印的務實作為，相信台中市民一定會支持，邁龍連線以後一定會多經由城市論壇，相互學習。
林佳龍則認為，他與陳其邁都是做事的人，從學運時代就密切合作，府院黨歷練、中央到地方經歷非常相似，一路走來用生命參與台灣，「不是突然跑出來的」，陳一定能為高雄市民奉獻，與他一樣沒日沒夜為城市竭盡所能。
陳其邁補充，林佳龍讓人印象最深的，就是十年磨一劍、深耕台中；他自己更是廿年磨一劍，且會更加努力，未來很多城市治理經驗會和林佳龍互相學習，雙城不只競爭、還要合作。
台中世界花卉博覽會將於十一月三日開幕，外傳中國將全面缺席。對此，林佳龍在台中受訪時表示，台中花博是世界的花博，歡迎對岸民眾以個人或團體方式前來，他相信個人方面很多人會想來。