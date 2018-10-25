韓粉催票影片涉抄襲》 韓籲支持者勿再引用別人影片

2018-10-25

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對支持者製作影片涉及抄襲，韓國瑜昨天再次感謝大家熱心幫忙，但同時強烈呼籲支持者注意著作權問題，因為著作權牽涉到法律、侵權等層面，請所有支持者務必注意，不要再引用別人的影片。

除了「惦惦投韓國瑜」影片遭企業檢舉外，過去韓國瑜支持者製作的宣傳影像，也一再引發爭議。

網友Hsu Dr.製作的「韓國瑜～幫我回家」競選影片，也被檢舉大量抄襲，部分內容直接盜用成功大學學生會二○一四年自製呼籲學生回鄉投票畫面。

當時韓國瑜指出，所有網路影片背後的意義，是代表高雄年輕人北漂時，過得非常辛苦，這是民進黨在高雄執政二十年來要深刻檢討的，為什麼高雄經濟這麼差？應該從這裡檢討，而不是在小技術性問題打轉。

挺韓影片一再惹議

九月下旬網路瘋傳一張韓國瑜美濃後援會造勢現場的照片，兩層樓幾乎座無虛席，PO文上頭寫著美濃大爆滿，卻被網友抓包這根本不是造勢會場，而是國軍英雄館的某會場，韓國瑜上台打招呼，被拿來充當後援會造勢照片。對此，韓國瑜表示，所有行程公開透明沒有造假，並指是對方陣營惡意抹黑。

高市議員許崑源九月中旬某造勢場合上，宣稱成大老師主持的民調，韓國瑜贏一趴；兩天後成大主動澄清，沒做過相關民調，打臉許崑源說法。