柯P台灣商品說 姚：把台北變中國貨

2018-10-20

〔記者黃建豪、楊心慧、簡惠茹／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受美國媒體彭博專訪，彭博以「台北市長說台灣只是川普商品架上的一項產品」的專訪報導為題，指柯文哲在專訪中提到，他認為台灣必須接受事實，也就是台灣是美中兩大強權之間的籌碼，只是美國總統川普商品架上的一項產品，對自己要有清楚的認識。

外媒專訪 柯稱台是川普架上產品

民進黨台北市長候選人姚文智昨不以為然，反問：「這樣的話需要他說嗎？大家不知道台灣在美中的貿易大戰、世界局勢，有多困難嗎？」台灣在困境中，究竟是要像柯接受「兩岸一家親、共圓中國夢」把台灣變成中國貨，還是要把握機會，實現台灣成為貨真價實的台灣貨，往自由民主進步人權的國家靠攏，他認為追求價值才是最重要的。

丁：維護台灣 不做利益犧牲者

國民黨台北市長候選人丁守中對此表示，他了解國際關係的矛盾鬥爭，也了解兩岸政治鬥爭，絕對會維護中華民國台灣人民的最大利益，不讓中華民國被人家當作貨架上的商品，不被做為交換下的利益犧牲者。

對於被批判失言，柯反譏：「這哪有什麼失言，不然要講什麼？台灣是世界上最偉大的國家，美國、中國都要聽我們的？」

柯文哲重申，這是他對兩岸關係的看法，在他看來這是中美對抗國際局勢下的台灣議題，未來十五年中美對抗的國際局勢已經形成。至於台灣普遍被認為傾向美國狀況，柯也說，其實念過歷史都知道，弱國無外交，強國才有外交，在中美對抗的大架構下，台灣要思考如何去生存或如何獲取最大利益，「川普已經講得很清楚，美國利益第一優先，所以川普都講這麼清楚，我們就要思考這樣的話，我們要怎麼提高我們的價格。」

以美軍下個月將在台灣海峽軍演為例，柯文哲說，美國要軍演，台灣也不能說「NO」，不可能跟美國講說，台灣要選舉，航空母艦不要靠過來，這就呼應他剛才說的，美國要軍演，哪裡是台灣政府可以說「NO」的，如果這是既定事實，就只是在過程中去應付而已。

被批失言 柯：美中聽我們的？

至於姚文智批評，柯只會把「台北變中國貨」，柯文哲回應，他不懂姚的邏輯，講話要有邏輯，他這種受過嚴格邏輯訓練的，遇到邏輯不清的都無法理解。

對於彭博將柯文哲視為總統熱門人選，柯回應「船到橋頭自然直」。媒體追問，這句話是代表，有機會的話不排除（參選總統）嗎？但柯僅稱，他為什麼要回答這個問題。