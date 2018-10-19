蘋果汽車晶片 將由台積製造

2018-10-19

郭明錤︰蘋果可能在2021年放棄使用英特爾處理器

〔記者卓怡君／台北報導〕專注蘋果的天風證券分析師郭明錤出具最新報告指出，看好台積電未來在蘋果供應鏈的地位更加牢不可破，隨著蘋果採用自家晶片成為未來明確趨勢，台積電在蘋果供應鏈將最具優勢，未來蘋果將更加倚重台積電。

台積電將獨家提供二○一九年和二○二○年使用於iPhone的A13、A14晶片，蘋果更可能在二○二一年放棄採用英特爾（Intel）處理器，並與台積電合作推出蘋果汽車。

郭明錤指出，蘋果預計在二○二○年或二○二一年推出首款搭載自家設計ARM架構處理器的Mac電腦，可能先從Macbook低階機種開始採用，價格可以更低，在市場更具競爭力，並可讓蘋果擺脫英特爾處理器發表週期限制，創造更高利潤，取得更高市場占有率。

蘋果越來越依賴台積

郭明錤分析，由於台積電的高品質設計和生產，蘋果未來將越來越依賴台積電，且蘋果和台積電並無利益衝突，不像三星和蘋果在顯示器領域存在競爭。

郭明錤預期，台積電未來將為蘋果汽車的駕駛輔助系統生產客製化晶片，蘋果汽車將可達成第四級或第五級全自動駕駛；為了達成此性能要求，未來只有台積電的三奈米或五奈米晶片製程技術才能實現，預期蘋果的駕駛系統將在二○二三年到二○二五年之間推出。