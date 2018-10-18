丁：柯砍敬老金 不知道錢花哪

2018-10-18

〔記者簡惠茹、周彥妤、沈佩瑤／台北報導〕昨天是重陽節，國民黨台北市長參選人丁守中再度批評台北市長柯文哲砍重陽敬老金，不尊重長輩，不知道錢花哪去；丁守中與民進黨台北市長參選人姚文智都承諾，當選市長後會馬上恢復發放。

柯：已有22日照中心 錢不會亂花

柯文哲昨也赴浩然敬老院，與長者一起運動、打撞球，最後和長者握手致意。會後受訪時，柯文哲對於丁守中的批評表示，北市日照中心已經開廿二個，還要再繼續增加，錢不會亂花，去處一定都有。

丁守中昨痛批柯文哲，在老人政策方面完全不用心，取消重陽敬老金太刻薄，連六十五歲到七十歲的健保補助也取消，他當選市長後會馬上恢復發放和補助，維護長輩相關權益。

丁守中也批柯去年中央補助台北市六．五五億元的長照二．○經費，可是台北市政府執行不到一半還退回，就是因照顧服務員員額不足，柯文哲愧對老人。

丁守中指出，最近有媒體報導，適合養老的城市台北排名在六都之末，這是台北的恥辱，將來他會用各種獎勵手段，增加安養中心、日間托老中心、市立醫院慢性病床和照顧服務員員額。

姚文智昨也安排探訪百歲人瑞，除重申當選市長恢復發放重陽敬老金政見，也說現有特別照顧津貼僅限中低收入戶，若當選也擬擴大至受薪階層。

姚文智指出，敬老禮金並非買票政策，而是因應過去年金制度失衡，給予長者的一份心意。

他也認為，北市對失能長者照顧不足，他主張每一萬名失能老人都有兩千床照護，補足目前僅一千兩百多床的數量。對北市日間型照顧機構現有廿二間，他認為，應每五萬人就有一間日照中心，而柯文哲四年前提出每個國中學區要有一間日照中心的承諾，顯然已跳票。