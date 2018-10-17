姚：只有我能解決大巨蛋 近日完整說明

2018-10-17

〔記者周彥妤／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中喊出上任兩個月內解決大巨蛋爭議，民進黨參選人姚文智昨天說，丁無法處理前市長馬英九、郝龍斌時代的官商勾結，「公義實現他沒辦法做」，二來是該案不只有主體建築物問題，周邊規劃亦須通盤納入考量。

姚文智強調，不論是給了四年機會的柯文哲，或是國民黨出身的丁守中，兩人都無法解決；他也預告，過幾天他會開記者會完整說明解決之道。

丁無法解決馬郝時代官商勾結

雙北多所大學學生會舉辦的「雙北市長青年論壇」，邀請雙北市長參選人出席辯論；主辦單位昨宣布，姚文智、丁守中與無黨籍李錫錕都會出席，唯獨柯文哲缺席。姚批柯「一路耍賴到底」，還把對手要求辯論視為「吃飽閒閒」，但「柯有時間去唱Rap，不是吃飽更閒？」

談到柯文哲標榜北市還債五二○億元，姚文智說，其中四四○億元分明是超收稅額，柯對此從不敢回答，「像個潑猴耍賴」，不但自攬功勞，還嘲笑財政苦哈哈的外縣市，態度無賴。

提到葛特曼事件是否會導致泛綠陣營分裂？姚受訪表示，他與曾是醫師的行政院長賴清德都相信柯未涉器官活摘，但柯去中國十八次，和那些活摘器官的醫生把酒言歡，交情匪淺，所以他才在十五日出示柯與國際組織指涉入活摘器官的醫師陳靜瑜，兩人坐在電腦前的照片，柯應當回答究竟是否知情，卻不敢回答。

活摘器官爭議 柯都不敢回答

姚表示，最關鍵的是，柯文哲身為台北市長，面對全世界指責中國器官活摘的暴行，攸關人權的重大事件，要他譴責也不敢，「為何譴責中國這麼困難？」姚說，此事不見得在選戰上有何效應，卻能看出柯對中國的態度，以及過去的道德言行能否禁得起檢驗。