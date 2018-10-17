柯：大巨蛋是國民黨留的爛攤 丁還有臉講

2018-10-17

〔記者沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕大巨蛋建案延宕多年未解，國民黨台北市長參選人丁守中狠嗆台北市長柯文哲「沒膽拆、沒臉蓋」，揚言若他當選會在兩個月內解決，並追究市府人員責任。市長柯文哲昨回嗆丁，指這是國民黨留下的爛攤，丁怎麼還有臉講？他酸丁，能不能說出如何解決，讓大家欣賞一下？

柯文哲昨下午受訪時反嗆，大巨蛋是國民黨兩任市長留下來的爛攤子，丁有什麼臉來講這個東西？丁自稱若當選將追究市府顧問蔡壁如有沒有私相授受，柯說「（如果）私相授受，那早就解決了！」

柯不滿表示，大巨蛋一事本來想要留在辯論時拿來打丁，若丁有解決之道就說，但「大巨蛋是你們國民黨兩任市長留下來的爛攤，今天我是來善後的，你還有臉談這個」。

酸：要怎麼做 讓大家欣賞一下

話鋒一轉，柯表示很多人想辯論，但他認為國家不需要解釋問題的人，而需要解決問題的人，像丁批評大巨蛋就是這樣，「請他說說看他要怎麼做？能不能講來給大家欣賞一下？」

針對丁守中計算出大巨蛋停工約造成二二○億元成本損失，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，目前未拿到丁所提的成本計算基礎，無法評估合理性，但這次停工是因遠雄未按圖施工，經建管處勒令停工，停工責任在遠雄。

丁守中質疑大巨蛋是「假停工、真施工」，陳世浩說，外界看到大巨蛋帷幕牆即將完工，它是屬於高等行政法院判定，涉及工地安全的十四項工項，建管處因而准許「先行報備施工」，與主體工程無關。

都發局也指，該局於二○一六年由建管處會同建築、土木、結構、大地專業公會等四大技師公會，及遠雄公司一起討論決議結果，並非沒有找到公正客觀的工程專家做公安體檢；大巨蛋的公安檢查，也僅有一套標準。