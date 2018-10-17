大巨蛋卡蛋 丁守中控柯5大罪

2018-10-17

爆料柯在內部會議抓狂 要求對大巨蛋放水趕工

〔記者簡惠茹、沈佩瑤、鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中昨召開記者會，強烈砲轟市長柯文哲處理大巨蛋案涉及五大罪名，包括柯停建大巨蛋四年，造成二二○億元成本損失，柯甚至基於選票壓力，在內部會議抓狂，要大家對大巨蛋放水趕工；另四項罪名則是：密室協商、表面停工實際放水、兩套安全標準、沒有找公正客觀的工程專家學者做公安總體檢。

質疑蔡壁如私會趙藤雄 違公開透明

丁守中昨與國民黨市議會黨團書記長李芳儒等人舉行「柯文哲大巨蛋遮羞布，上億損失誰承擔」記者會。丁說柯指大巨蛋是弊案，上任後卻和遠雄創辦人趙藤雄在市府會面，承諾移除樹木，激起護樹團體反彈，「要拆大巨蛋沒有膽，要建又沒有臉」，更糟糕的是，還傳出柯市府核心幕僚向遠雄索賄、蔡壁如和趙藤雄私下會面，外界始終不知談了什麼，已違反柯文哲公開透明的原則。

丁還指柯文哲表裡不一，指有內部人員透露，柯迫於選舉壓力，在內部會議抓狂，要求大巨蛋儘速放水、積極趕工，表面要大巨蛋停工，但是大巨蛋周邊賣場屋頂全部蓋上，玻璃帷幕快要完成，為了選票，幫大巨蛋圍起一塊遮羞布。

丁守中認為柯文哲兩套標準，選用未經內政部營建署認證的民間業者安全程式，多項參數設定都和一般公共安全規範不符，合法性有待商榷，現在又說兩個月後要解決，也沒有把過去的參數拿來應用，前後雙重標準，犧牲市民權益。

停建四年 造成二二○億元成本損失

前法規會主委、律師葉慶元也到場表示，大巨蛋當初安檢找的是之前投標落選團隊「竹中工務店」，找利害關係人來做體檢，就是違反行政程序，體檢報告當然不言可喻，毒樹結不出好果。丁守中說，計算大巨蛋停建四年的社會成本、除鏽成本、下包廠商停工成本，加上間接成本，總共二二○億元。

丁守中說，他上任後，兩個月內立即解決問題，會請沒有利益相關的公正客觀工程專家學者進行公安總體檢，整體往符合公安程序復工的方向進行。丁守中也強調，柯市府處理大巨蛋曾引發種種私下密會，以及曾傳出幕僚貪瀆疑慮與輕易允許涉嫌幕僚辭職，他上任會仔細調查，絕對移送檢調徹查到底。

針對柯文哲昨回應「大巨蛋是你們國民黨兩任市長留下來的爛攤」；丁守中爆氣回批，「柯文哲四年搞不好大巨蛋，那就滾蛋！」