誰拍板深澳電廠 公文大戰》政院秀資料︰當年朱核定3.8億更新

2018-10-14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院前天宣布停建深澳電廠，引爆新北市政府與政院的戰火。面對新北市府質疑深澳電廠案是蘇貞昌擔任行政院長任內的政策，行政院反擊，提出包括新北市長朱立倫二○一○年（民國九十九年）三月卅一日擔任行政院副院長時主持「行政院節能減碳委員會議」的會議紀錄，以及政府網站等相關關鍵資料。

行政院公布「行政院政府計畫資訊檢視平臺」網站的資料顯示，二○一○年行政院管制計畫就列有「深澳電廠更新計畫」，對深澳電廠更新計畫編列三．八億元經費，其後在二○一一、二○一二年繼續再編二．二億及五．二億元更新經費，且列為行政院管制的重要計畫。

政院表示，這代表深澳電廠在國民黨與民進黨執政時期，都是國家能源政策中的一環，而新北市政府選擇性誤導大眾，這是不對的行為。

對新北市政府昨再提出「深澳電廠大事紀」，指深澳電廠是蘇貞昌擔任院長任內通過的「拆舊廠蓋新廠更新擴建計畫」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）說，行政院公布的資料已很清楚，深澳電廠更新計畫當初經朱立倫核定三．八億元經費，這是橫跨藍綠的重要建設，政院無意再進行枝微末節的辯論。

行政院並公布當年會議紀錄指出，二○一○年三月卅一日朱立倫當行政院副院長時，在「行政院節能減碳委員會議」中明確裁示：「目前台電公司已提報之火力電廠汰舊換新計畫，請經建會儘速審議，並協調相關部會解決遭遇問題」。台電也將深澳電廠、林口電廠、大林電廠、通霄電廠列為「進行中之屆齡汰舊換新計畫」。

停建深澳電廠 沒有選後復建問題

對於外界質疑執政黨宣布停建深澳電廠，是著眼於年底選舉的考量，谷辣斯．尤達卡表示，政院既已決定停建深澳電廠，就沒有年底選後馬上復建的問題。

谷辣斯指出，今年三月深澳電廠環評案通過時，當時觀塘三接站的興建仍是未定數，因此強調必須要蓋深澳電廠，現在觀塘三接站環評過關，政府當然要重新思考是否興建的問題。