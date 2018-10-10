陳樹菊積蓄全捐了 1600萬設急難醫療基金

2018-10-10

〔記者黃明堂／台東報導〕愛心菜販陳樹菊捐出現值一千六百萬元的儲蓄險給台東基督教醫院、台東馬偕醫院設立急難醫療基金，實現助貧就醫心願；這是她辛苦賣菜五十多年的積蓄，幾乎傾囊捐贈，只留下一棟房子養老，「積德不積財」讓她感到快活！

事實上，陳樹菊早在今年八月就已簽署台東馬偕「陳樹菊女士醫療慈愛基金」及東基「陳樹菊醫療貧困暨癌友關懷基金」的捐贈同意書，但維持低調行善風格，台東縣長黃健庭獲悉後，今天將安排見證儀式，盼拋磚引玉。

這兩筆基金捐款來源是來自陳樹菊的儲蓄險，她已簽署將受益人指定為東基及馬偕，但在她身故後才會給付入帳，現值各為七百七十萬及八百卅萬元，逐年遞增。

家窮到賠掉兩條命 她發願助貧就醫

今年六十九歲的陳樹菊，家裡曾窮到賠掉兩條命！經歷家人沒錢看醫生致死的切膚之痛。她說，十三歲國小畢業那年，母親難產送醫，但父親還沒湊足五千元的保證金，媽媽就斷氣了；六年後，就讀國小四年級的弟弟重病，同樣因家貧未及就醫而過世。她從十三歲開始在市場擺攤賣菜，一天幾乎工作廿小時，發願有朝一日要幫助窮人看醫生。

陳樹菊說，雖然台灣早有健保，但部分負擔對有些窮人來說仍是沉重。自己在年初昏倒就醫，光自付額就花掉十幾萬元，很多人連花個一兩千元看醫生都會捨不得，一條命可能這樣就不見了。

賺台東人56年的錢 要回饋給台東人

陳樹菊說，賺了台東人五十六年的錢，要回饋給台東人，所救助對象設定為台東的低收、中低收或經社工評定經濟弱勢民眾，每人每年上限五萬元。

陳樹菊辛苦賣菜賺取微薄利潤，省吃儉用卻大方捐款，過去累計助學濟貧款項已超過一千萬元，加上此次，總共捐款將近兩千八百萬元。

陳樹菊說，今年從菜攤退休後已經沒有收入，只保有自己居住的一棟房子及一些存款，自己一天花不到一百元，足夠養老了。她也語重心長地說：「人生短短，來空空，去也空空；錢，還是給需要的人才有用。」