三接過 深澳退？ 蘇︰全盤性規劃 侯︰一碼歸一碼

2018-10-10

〔記者陳心瑜、賴筱桐、林欣漢／綜合報導〕中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案通過，民進黨新北市長參選人蘇貞昌表示，能源政策是很嚴肅的事，要討論全國的能源規劃，他批評對手國民黨參選人侯友宜反對建深澳電廠、不建也反對，「看來不是關心民眾健康，也不是嚴肅談論能源政策」，算計的是自己的選情。侯友宜則認為「一碼歸一碼」，重申反對深澳燃煤電廠的立場；新北市長朱立倫質疑中央以政治交換決定能源政策，將引發爭議。

蘇貞昌指出，觀塘案通過後，有了第三接收站，可以把產生的電輸送到北部，就可以討論怎麼樣來停建深澳電廠，中央也講得很清楚；他強調，北部有用電缺口，「當初的規劃也是希望能夠面面俱到」，民進黨向來堅持非核家園，不像國民黨的錯誤政策，把核一、核二、核四通通放在新北市。

侯友宜表示，觀塘案與深澳案不一樣，不能混為一談，中央不應該花一千億元，蓋一座只能增加○．一％備用容量的深澳燃煤電廠，這是與環境生態有關的民生議題，跟選舉沒有相關。

對蘇貞昌陣營批評選舉到了才關心環保，侯友宜反駁說，擔任副市長七年多，環保局曾是他督導的業務單位，他非常熟悉且了解環保業務。人民健康和環境不應該成為任何政治籌碼，執政黨以此方式挽救選情，人民都看在眼裡。

朱立倫認為，環評應以專業做最重要考量，目前各界疑慮是學者專家幾乎一致性反對或缺席，環評案在官方力量及行政院指導下強勢過關，行政院必須與社會溝通，否則將衍生爭議；他呼籲行政院堅定立場，告訴民眾完整的能源政策，而不是以政治及選舉考量交換。

基隆市長林右昌說，原則上尊重行政院的決策及政策思考方向，每個人、產業都要用電，要付出的環境成本，國人可以接受到什麼程度，大家可以去討論、凝聚共識，做成最後的決定。他反對將民生、能源等議題，拿來當作選舉操作的題目，應盡量回歸專業。